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兆豐金旗下兆豐銀 今年獲利恐低於2016紐行遭重罰年度

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控（2886）核心子公司兆豐銀行。 兆豐銀／提供
兆豐金控（2886）核心子公司兆豐銀行。 兆豐銀／提供

兆豐金控（2886）日前公布前11月獲利，核心子公司兆豐銀行前11月累計稅後純益169.69億元，累計每股稅後純益（EPS）1.99元，全年EPS可望保2。不過，比起2016年紐約分行遭美重罰天價57億元、重創獲利，該年度全年稅後純益189.11億元，還有20億元落差，今年剩下最後一個月，兆豐銀還須提存英穩達破產的備抵呆帳約6億元，今年全年獲利能否不低於2016年，恐怕得用力拚一拚。

六家上市的公股金控、銀行股中，目前只有兆豐銀今年累計獲利仍比去年同期衰退，其餘五家公股行庫都比去年成長。兆豐銀去年雖受新冠肺炎疫情衝擊，獲利衰退，但全年稅後純益仍有202億元，只是今年要達到200億元已不可得，甚至比紐行被罰天價罰金57億元的2016年獲利，還有20億元落差，且2016年底兆豐銀還大幅提存復興航空無預警解散的海外可轉債（ECB）與放款損失，以及海外中南美分行提存壞帳等約二、三十億元。

兆豐銀在2016年8月因紐行洗錢防制遵循計畫未有效執行的缺失，遭美國紐約州金融署（DFS）重罰1.8億美元，當時匯率換算約當新台幣57億元，創下國銀海外遭罰罰金最高紀錄，引發社會譁然，嚴重衝擊兆豐銀的營運、人事。

兆豐銀行 兆豐金控

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