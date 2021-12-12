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周四理監事會「打炒房」？經濟學家一致預測央行會再出招

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
央行16日將召開今 (2022) 年最後一季理監事會議，多位經濟學家均預測，央行在本季理監事會議上，再度加碼房市管制措施的機率很高。圖／聯合報系資料照
央行16日將召開今 (2022) 年最後一季理監事會議，多位經濟學家均預測，央行在本季理監事會議上，再度加碼房市管制措施的機率很高。圖／聯合報系資料照

中央銀行本周四（16日）將召開今 (2022) 年最後一季理監事會議，包括金融研訓院董事長吳中書、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超及永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基等三大經濟學家均預測，央行在本季理監事會議上，再度加碼房市管制措施的機率很高。

市場預期，央行本季將宣布貼放利率「連七凍」、重貼現率維持在1.125%不變，今年經濟成長率與通膨率也可望雙雙上修，至於去年底以來已三度加碼的房市管制，本季是否再出手，成為市場矚目焦點。

銀行主管指出，對付房市，央行能採取的措施，就是緊縮貸款戶在銀行的貸款，如果央行的目標鎖定囤地養地的建商，就可能針對土建融下手，例如建商買了土地，未在一年內動工興建，銀行就得收回一定比例的融資，或拉高貸款利率等，如此一來，建商只能減少養地、加速興建，進而達成增加房市供給量、降低囤地養地風氣等目標。

金融研訓院董事長吳中書表示，以房價指數走勢觀察，近幾個月漲幅較陡，尤其特定地區，例如今年漲最兇的新竹地區，部分中南部地區漲幅也很高，綜合各情況，預估央行管制措施再加碼可能性非常高。

除吳中書外，林啟超與黃蔭基在日前舉行的經濟展望會上也預期，央行將加大房市的緊縮力道與範圍。林啟超表示，不清楚央行選擇性信用政策的細節，不過未來一年一定是往這方向走，可能在現有的政策再緊縮，可能是放款管控或貸款成數改變，範圍變更大、變嚴。持相同看法的還有黃蔭基，他預期「央行勢必會再針對房市祭出更多措施」。

展望明年我國利率走勢，林啟超、黃蔭基均認為，國內外通膨「有感」升溫，我國央行將於明年啟動升息，全年將有半碼（0.125個百分點）至1碼的升息空間。

林啟超認為，明年上半年市場會非常注意美國縮減購債及升息的節奏，預估聯準會最快明年6月升息，加上不動產貸款比率過高，我國央行明年下半年也有升息1碼的空間；黃蔭基指出，疫後復甦需求強勁，推升原物料價格，預估聯準會明年下半年將升息2碼，台灣央行明年第4季升息半碼。

央行 升息 房市

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