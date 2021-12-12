超強勢新台幣匯率明年可能告終 央行提「三大理由」

國內外通膨升溫，升息成為明（2022）年各國貨幣政策主旋律。中央銀行官員認為，美國貨幣政策邁向正常化加上疫情和緩，有助提振包含旅遊、購油及海外投資等美元需求，今年以來表現超強勢的新台幣匯率，明年升值壓力可望明顯減輕。

受到國際美元轉強、台股下挫影響，新台幣匯率上周五（10日）轉弱，終場收在27.737元，貶值2.7分，終止連兩升，總成交量為12.18億美元。

中央銀行外匯局局長蔡烱民分析，市場預期聯準會可能加速減少購債規模，不過升息時點還是維持在明年6月，估計全年將有2至3次的升息機會。對於美國若加快減少購債，對其他國家可能造成的影響，蔡烱民分析，「或多或少會影響資本移動，不過影響資本移動的因素有很多，除利率水準外，還有公債殖利率。」

蔡烱民認為，「Fed利率慢慢正常化過程，對資金移動方向會有一定影響」，以過去經驗而言，美國經濟好又升息，美國股市與債市對投資者會有吸引力，資金也容易流向美國。此話代表，若美國啟動升息，資金流向美國，將有助美元轉強、新台幣匯率的升值壓力也可望減輕。

另外，美國利率政策正常化有助美元走強，且隨著疫情趨緩，若明年邊境順利解封，會使旅遊支出增加、購油支出恢復正常，均有助提振美元需求，以此研判，明年美元確實有機會走強。

銀行主管解讀，今年一路攀升至「27字頭」相對高點、與人民幣競爭「最強亞幣」的新台幣，明年在美元需求大舉提振下，漲勢很可能趨緩，並有機會重返「28字頭」。