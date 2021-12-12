北券南送熱錢滾滾！ 高雄銀行已兌付五倍券40億

根據財政部公布的五倍券兌付總金額統計數據，以國泰世華銀行兌付54億元最多，占全體11%，台灣銀行及高雄銀行居第二及第三，高雄市副市長史哲說，這說明高雄市政府衝刺疫後經濟很亮眼。

史哲指出，高雄銀行去年才兌付2.5億元的區域性銀行，今年異軍突起兌付金額擠身全國第三名，五倍券實施兩個月，已兌付近40億元，成長幅度達16倍，預期明年6月更可達到30倍。高雄銀行在這一波振興竟然超越中信、富邦、台新等大型金控集團，只輸給國泰世華銀行與台灣銀行。

是什麼因素開創高銀兌付量奇蹟？史哲說，關鍵就在高雄券。依據高雄銀行統計，截至11月底收到兌領5倍券金額已達36.87億元，其中高達83%搭配高雄券及商圈夜市券相關活動，顯示高雄券帶動五倍券消費導向，吸引消費落地高雄，實施成效遠超過預期。

史哲說，從高雄券合作夥伴的回饋，以及各項消費成長數據的呈現及分析，高雄券成功達到我們所擬定「精準振興因疫情首創的產業」以及「緊貼中央振興資源，吸引全國高雄落地」的策略和目標。

為搶攻振興五倍券商機，各縣市祭出各種方案吸客。史哲說，精準振興成效逐步展現，過程中需要很多隊友一起同心同行，包括高雄券合作夥伴商家、市府各局處同仁、一卡通同仁等，這一次還搭配中央藝fun券等七大券，市府從農業、海洋、客委、原委、文化、運發、觀光、研考、新聞等局處全員出動。

他說，經發局同仁更是挑大梁，負責整合統籌高雄開就賺振興活動，站上第一線發送夜市商圈券，及沿街拜訪餐飲等店家、逐店推廣高雄券的戶政單位同仁也功不可沒，希望能讓更多市民受惠、有感。