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ATM轉帳驚傳當機 財金公司：ATM跨行系統已恢復正常

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台銀ATM今天傍晚一度驚傳當機。民眾指出，自今（11）日下午5點左右，陸續有民眾反應轉帳不成功，包括網銀、ATM轉帳等交易，甚至網銀登入都無法成功，顯示「連線逾時」。財金公司晚間表示，已馬上修復，恢復連線，請民眾安心使用。

財金公司今晚發布新聞稿指出，「自動化服務機器共用系統」IBM系統程式IMS佇列（Queue）於12月11日17時6分發生異常，中斷跨行連線，經緊急排除後，於17時13分復原，各金融機構並陸續恢復跨行連線，目前金融機構已全數恢復正常服務，請民眾安心使用。

財金公司強調，跨行連線中斷期間各金融機構自行服務不受影響，如有跨行交易異常致有扣帳未吐鈔等情事，系統比對後會自動中止，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障；造成部分民眾不便，財金公司深感歉意。如有相關跨行交易疑問，請撥打財金公司客服專線(02)2630-1222，或向往來金融機構洽詢。

網銀 ATM 台銀

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