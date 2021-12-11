ATM當機 財金公司：已恢復、跨行交易異常將自動沖正

財金公司今（11）日晚間發表聲明，指出今天全台ATM發生的短時間無法跨行提款事件，起因為「自動化服務機器共用系統」IBM 系統程式IMS 佇列（Queue）於發生異常，已經在7分鐘內復原。各金融機構陸續恢復跨行連線，目前金融機構已全數恢復正常服務，請民眾安心使用。

財金公司聲明指出，此事發生在今日17時06分異常，中斷跨行連線，經緊急排除後，於17時13分復原。

對於民眾權益，財金公司強調，跨行連線中斷期間各金融機構自行服務不受影響，如果有跨行交易異常致有扣帳未吐鈔等情事，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障。

對於造成部分民眾不便，財金公司深感歉意。如有相關跨行交易疑問，請撥打財金公司客服專線(02)2630-1222，或向往來金融機構洽詢。