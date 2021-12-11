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ATM晚間驚傳無法領錢影響15分鐘 財金公司：6點全恢復

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

全台ATM晚間5點多驚傳大當機，鄉民在網路討論中，點出中信銀、台銀、台新銀、新光銀、國泰世華銀、彰銀等銀行ATM全數都不能領錢，被點名的銀行總經理私下了解中，是財金公司的跨行提款出現問題，影響時間為15分鐘。

據了解，由於因受到財金公司影響到跨行轉帳，導致民眾跨行提款，但自行提款是正常的。銀行高層強調，問題已經在15分鐘內解除，但財金公司發生甚麼問題，還尚在了解中。

今日晚間5點左右，網友在網路討論區發表ATM無法領錢，引來多位網友附和，表示在包括北富銀、元大銀、台新銀、合作金庫、郵局等ATM領錢都出現代碼0601，意指為交易訊息發生逾時。

財金公司回應，目前已經排除問題，6點已經全面恢復，影響時間估在半小時以內。據了解，初步評估原因是版本升級影響到系統，但詳細資訊，財金公司稍後將對外說明。

ATM 台新 國泰世華

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