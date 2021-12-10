金管會鬆綁！新住民子女准線上開戶 5銀行受惠

金管會將開放外籍配偶（如新住民）可替未成年子女線上開戶，最快明年首季上路；鬆綁後以目前已開辦該項業務的國泰世華銀、台新銀、第一銀、華南銀及彰銀等五家銀行因潛在開發客群增加而受惠。

據了解，促成金管會點頭鬆綁，是一件民眾陳情案。

有民眾向金管會陳情，表示目前金管會放行年滿七歲的未成年子女准開數位帳戶，子女的父母（法定代理人）均限是領有中華民國身分證的台灣人，此舉對新住民子女明顯有差別待遇。

據內政部移民署到10月底統計，在台外籍配偶（新住民）人口數已達近57萬人，法規受限下，導致新住民子女因無法申辦數位帳戶，也喪失學習數位金融服務的機會。此陳情案驚動金管會。

金管會旋即要求銀行公會修改「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，未來只要父母雙方（或法定代理人）其中一人持有內政部移民署核發的「晶片居留證」者，就可以替年滿七歲的未成年子女開數位帳戶。

也就是說，未來年滿七歲的未成年人想辦數位帳戶，銀行驗證其父母身分證明文件有三大類，一是本國人，留存身分證影像檔，二是其中一方是外國人，留存晶片居留證，三是法定代理人並非父母，則增加留存戶口名簿或電子戶籍等。

銀行主管說，銀行會開辦未成年子女做數位帳戶，有兩大關鍵，一是從父母為核心來擴大到「家庭」角度來經營客戶關係，可提升客戶整體忠誠度和黏著度，二是，因為小孩會長大，是一種「養成」的概念，也有助增加年輕客源。

據金管會統計，第三季國銀數位帳戶總戶數達943萬戶，其中以台新銀開戶數達267.6萬戶居冠、市佔率逼近1／3，國泰世華銀137.6萬戶次之，第三大是永豐銀達100萬戶，第一銀則以74萬戶居老四。

國泰世華銀、台新銀、及第一銀都是在2020年開放未成年人可線上開戶，華南銀和彰銀則是在今年9月陸續加入，除國泰世華銀限定年滿12歲未成年才可線上開戶外，其餘四家銀行則允許年滿七歲未成年人就可線上開戶。