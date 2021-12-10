潤寅案檢調再約談廖燦昌 合庫：看具體事證再談訴追

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
廖燦昌。圖／聯合報系資料照片
廖燦昌。圖／聯合報系資料照片

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻詐貸470億遭重判，檢調發現，當時時任合庫董事長廖燦昌涉嫌指示下屬，暗助潤寅詐貸，今再對廖燦昌展開搜索約談；合庫主管說，是否對廖燦昌做訴追，須看檢調後續動作，最後若檢調起訴，須有具體事證下，才會由法務部門再做研判。

目前合庫僅對廖燦昌涉及遠航案，提起刑事附帶民事求償，但對潤寅案卻未採取任何法律行動。

合庫主管說，對潤寅案沒有採取法律行動有兩大原因，一是目前僅是檢調偵辦階段，檢調尚未正式做起訴，二是當初潤寅案發生逾放後，包括合庫內部稽核、或是金管會調查，結果都沒有發現人為不當，主要是作業缺失遭詐貸。

他說，就算檢調之後起訴了包括廖燦昌等相關人員，還是會看檢調起訴內容，需要有具體事證、再由合庫法務部門做研判，畢竟一切法律行動都需要有依據。

他說，合庫目前也正密切關注檢調相關訊息，是否同仁有故意、串聯或勾結行為等具體證據，否則只要沒有故意不當行為，很難對同仁做出苛責。

潤寅案扯出合庫當時經手的一票人，除廖燦昌外，時任合庫授信管理部副總黃伯川、協理陳世卿等相關承辦、及時任雙連分行經理等，合計約達十人都牽涉其中。

合庫 遠航 金管會

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