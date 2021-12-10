土銀開辦網路投保 與新安產險合作推出車險

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

公股行庫力拚數位化，土地銀行網路投保業務正式上線，與新安東京海上產險合作網路投保汽機車、旅行綜合保險等專屬保障，只要加入網路投保會員，透過試算保費及點選投保方案後，以網路投保會員所持有土地銀行信用卡辦理支付保線上繳費，即可輕輕鬆鬆完成投保。

土銀為百分百國有銀行，響應政府積極推動數位金融服務，迎合數位浪潮，為滿足客戶對不同金融場景的需求，提供客戶全方位數位金融服務，與新安東京海上產險合作，於土銀官網銷售汽機車、旅行綜合保險等獨家防護專案，只要簡單三步驟就可完成線上投保，「一會員註冊」於土銀網銀完成網路投保註冊會員、「二填寫資料 」選擇投保商品及填寫繳費資料、「三投保成功」待核保及土銀信用卡繳費成功後，保障就生效。

新安產險表示，網路投保簡單、快速方便，不僅免簽名、免跑銀行或保險公司，更享有網路投保專案優惠價。

土銀表示，本次於個人網路銀行新增網路投保專區，首次上架汽（機）車險、旅行綜合險等簡易型保險商品，專案包括車險「基本型」、「經濟型」、「保障型 」、「超值型」。

旅行綜合險「國內外基本型」、「國內外加值型」、「國外豪華型」等商品組合櫥窗。

客戶可依個人需要自選方案，不論是開車族或機車族，應投保的強制汽車責任險或是額外提高保障的任意責任險，客戶皆可依個人需要自選方案，透過多元組合方案可轉嫁風險。

土地銀行亦提供個人國內外旅行綜合險，國外行程客戶如投保「國外豪華型」方案，除了不僅享有班機延誤、行李遺失或海外突發疾病等不可抗力事故之保障，還可享有高保額海外急難救助保障。

土銀 保險 土地銀行

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