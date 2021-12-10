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六大壽險前11月賺3331億元 史上首見雙雄皆賺破千億

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司，11月合計稅後純益102.93億元，雖低於10月的105.36億元，但仍是歷史同期新高。示意圖／ingimage
國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司，11月合計稅後純益102.93億元，雖低於10月的105.36億元，但仍是歷史同期新高。示意圖／ingimage

國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司今（10）日11月獲利全數出爐，11月合計稅後純益102.93億元，雖低於10月的105.36億元，但仍是歷史同期新高，其中國人壽與富邦人壽雙雙賺破千億元大關，更是史上首見，助攻六大壽險業合計前11月稅後純益大賺3330.92億元，年增率82%。

11月股市回溫，不少壽險業仍持續在股債實現獲利，國壽表示有趁股市上漲再實現一些利得，股多於債，同時股市上漲也帶動未實現利益上升，11月較10月再增約20餘億元至930億元水準。富邦人壽同樣在投資部位實現獲利約54億，主要來自國內外股票及基金，富邦壽個體淨值項下「金融資產」之未實現評價餘額約為1,640億。

不過因為新台幣較為強勢，增加壽險業匯率避險成本，因此壽險業也紛紛收回（動用）外匯準備金，國壽單月動用約12億元，餘額還剩90億元，而富邦人壽亦動用約5億元，外匯準備金還剩75億元，以備新台幣持續升值的不時之需。

整體來說六大壽險單月以國壽稅後純益賺52.2億元居冠，富邦人壽單月賺24.1億元居次，其他普遍在12~15億元之間。

不過台灣人壽單月出現虧損3.24億元，是六大壽險中唯一虧損，而新壽獲利亦下滑至1.97億元，不過六大壽險業合計賺102.93億元，仍是歷史同期最高數字，並是去年11月的3.78倍，主要是去年11月同樣受到新台幣大幅升值，造成匯兌成本大增侵蝕獲利所致，去年11月共有3家陷入虧損窖境。

所幸今年靠著各家匯率仍避險得宜，並厚實外匯準備金，適用動用因應，因此六大壽險累計1~11月稅後純益仍大賺3330.92億元，跟去年同期1828.1億元相比，年增幅高達82%。

累計前11月方面，包括國泰人壽賺1084.6億元，富邦人壽賺1,007.3億元，雙雙突破千億元大關，亦是史上首見，第三名是南山人壽的579.5億元。六大壽險今年靠著前11月自資本市場大舉實現股債資本利得，加上拿到近700億元現金股利，11月淨值亦比10月底有回升再創歷史新高，體質隨獲利同步增長。

壽險業 富邦人壽 新台幣

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