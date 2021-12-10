本土0確診破功 新台幣貶2.7分收27.737元

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
台灣本土疫情加零破功，加以國際美元走強，新台幣今（10）日以貶值2.7分收在27.737元。記者陳柏亨/攝影
台灣本土疫情加零破功，加以國際美元走強，新台幣今（10）日以貶值2.7分收在27.737元。記者陳柏亨/攝影

台灣本土疫情加零破功，加以國際美元走強，新台幣今（10）日以貶值2.7分收在27.737元，盤中最高貶值6分至27.77元，台北與元太外匯經紀公司總成交量為12.18億美元。

匯銀主管指出，台股接近萬八出現波動，外資開始有逐步的匯出潮，今日下午外資偏匯出，促使新台幣午後一路走貶，最終以貶值2.7分作收。

匯銀主管指出，市場評估美國聯準會（Fed）將在明年上半年提前升息，國際美元走強，亞幣走貶出現震盪；另外，台灣本土疫情出現破口，引發關注，因台灣的基本面在於疫情控制得當，估計未來新台幣走勢，也須觀察本土疫情發展。

新台幣今日開盤一度貶值6分至27.77元，雖然受到出口商拋匯需求，一度收斂新台幣貶值幅度，貶值0.3分至27.713元，但後續台灣受到本土疫情衝擊，外資匯出，新台幣午後趨貶，新台幣最終以貶值2.7分收在27.737元。

匯銀主管指出，出口商今日拋匯需求湧現，但未來一周需觀察美國聯準會（Fed）的利率決策會議，預料前景不明，新台幣估計將走區間盤整。

新台幣 美國聯準會 疫情 外匯

延伸閱讀

法人：升息前 美股逢回布局

美高收債 後市不看淡

最牛一輪／元太來電 凱基13嗨

台經院：製造業景氣趨緩

相關新聞

投資理財信託三撇步 找到自己合適的投資商品

國人為達個人投資理財規畫的目的，常以特定金錢信託投資國內外有價證券之方式，指示受託人依自己的運用指示將信託財產投資於經主...

金管會鬆綁！新住民子女准線上開戶 5銀行受惠

金管會將開放外籍配偶（如新住民）可替未成年子女線上開戶，最快明年首季上路；鬆綁後以目前已開辦該項業務的國泰世華銀、台新銀...

永續議題當道 黃天牧籲金融業不走捷徑

金管會主委黃天牧今天表示，推動永續金融及因應氣候變遷，需跨部會、跨領域、跨國際整合，他也提醒金融機構，發展永續金融，不宜...

金控單月獲利國泰金3連霸 前11月賺1353億

國泰金11月稅後盈餘新台幣73.8億元，連續3個月居金控單月獲利王，累計稅後盈餘達1353.2億元，較去年同期大幅成長8...

六大壽險前11月賺3331億元 史上首見雙雄皆賺破千億

國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司今（10）日11月獲利全數出爐，11月合計稅後純益102.93億元，雖低...

本土0確診破功 新台幣貶2.7分收27.737元

台灣本土疫情加零破功，加以國際美元走強，新台幣今（10）日以貶值2.7分收在27.737元，盤中最高貶值6分至27.77...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。