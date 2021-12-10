本土0確診破功 新台幣貶2.7分收27.737元

台灣本土疫情加零破功，加以國際美元走強，新台幣今（10）日以貶值2.7分收在27.737元，盤中最高貶值6分至27.77元，台北與元太外匯經紀公司總成交量為12.18億美元。

匯銀主管指出，台股接近萬八出現波動，外資開始有逐步的匯出潮，今日下午外資偏匯出，促使新台幣午後一路走貶，最終以貶值2.7分作收。

匯銀主管指出，市場評估美國聯準會（Fed）將在明年上半年提前升息，國際美元走強，亞幣走貶出現震盪；另外，台灣本土疫情出現破口，引發關注，因台灣的基本面在於疫情控制得當，估計未來新台幣走勢，也須觀察本土疫情發展。

新台幣今日開盤一度貶值6分至27.77元，雖然受到出口商拋匯需求，一度收斂新台幣貶值幅度，貶值0.3分至27.713元，但後續台灣受到本土疫情衝擊，外資匯出，新台幣午後趨貶，新台幣最終以貶值2.7分收在27.737元。

匯銀主管指出，出口商今日拋匯需求湧現，但未來一周需觀察美國聯準會（Fed）的利率決策會議，預料前景不明，新台幣估計將走區間盤整。