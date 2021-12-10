中信投顧：2022年台股行情看佳 看好十大熱門趨勢產業

展望2022年，中信投顧預期全球經濟維持緩步復甦，美股獲利仍能保持成長，台股雖整體獲利趨緩，仍將呈現百花齊放局面，看好電動車、第三代半導體、金融股等十大趨勢產業，留意疫情、美國聯準會量化寬鬆政策（QE）退場、通膨壓力、美中兩強交鋒等四大關鍵。

中信投顧不僅看好台股明年後市，同時盤點十大熱門趨勢產業，包含電動車、第三代半導體及投資循環分析、矽智財與智慧物聯網、金融股、元宇宙、雲端伺服器、新零售、金融科技與航空業。

其中，電動車是臺灣新興的重點產業，在全球主要國家多已設定碳排減量目標、禁售燃油車政策的趨勢下，全球汽車產業持續朝電動化及智慧化發展，未來電池、電機及電控相關系統衍生出的商機相當可觀，包括電池材料、電池管理系統、馬達、充電槍（樁）、中控系統，以及各式電子零組件及第三代半導體元件，如金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等。

另外，車用電子及資料中心為未來半導體應用趨勢，元宇宙、金融科技等新應用也將帶動矽智財與智慧物聯網的發展，新增晶圓代工產能主要集中於2023至2024年開出，晶圓代工供需吃緊將延續至明年。

伴隨經濟復甦與通膨走揚，聯準會今(2021)年11月起，每月縮減購債150億美元，並可望於明年第二季開始升息，中信投顧預期有升息一次以上的可能，以控制通膨避免失控；對金融市場而言，購債減少及升息將有利壽險業新錢投報率回升，銀行業利率也得以上調，改善利差空間，壽險及銀行長期核心獲利能力將轉強，金融股進入評價提升的大循環。

另一方面，疫後各國內需回升可期，線上結合線下、社群帶客銷售的新零售模式將持續蓬勃；航空航運產業在需求回升及油價調降的情形下，獲利仍將維持高檔，料將持續為台股交投的重心之一。

展望明年，中信投顧預估台股整體獲利將趨於持平，其中上櫃市場的成長活力更勝於集中市場，上市總獲利衰退約1.3%，從新臺幣3.95兆元下降至新臺幣3.89兆元，而上櫃總獲利成長約16.3%，由新臺幣0.24兆元提升至新臺幣0.28兆元；觀察近五年台股下半年至隔年上半年走勢，明顯反映次年國內生產毛額（GDP）成長率，對照歷史經驗來看，明年GDP成長率較今年明顯下滑，明年全年指數走勢以大區間橫盤震盪為主。

美國股市方面，雖然購債規模縮減，資金仍維持寬鬆，科技類股仍能維持高本益比，加上半導體產能仍吃緊，看好科技與半導體；同時，車用晶片供不應求可望緩解，電動車銷貨量將持續高增長，暑期旅遊與年底購物旺季將帶動消費表現。

去(2020)年台灣複委託交易金額成長率達54.7%來到3.79兆元，其中72%投資美國市場，包含股票、ETF及存託憑證，今年複委託交易金額預估將超過4兆元，國人來年投資美股情形仍將熱絡。