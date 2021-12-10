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國內房價居高不下 學者：住宅已成金融理財商品

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
房市示意圖，本報資料照片
房市示意圖，本報資料照片

物價飛漲，房價居高不下，國民黨智庫今表示，唯有囤房稅結合房地合一稅才能發揮最大打房效果；也建議隨疫情衝擊，遠距工作已漸為國人熟悉，政府可順勢獎助企業推遠距上班，降低國人對都會地區房地產需求，減少人民對都市依賴。

國民黨智庫表示，房地合一稅是為遏止短期交易，而囤房稅則是抑制多屋炒作。

國民黨智庫今舉辦「進擊的房價」座談會，對當前房價高漲，景文科大財金系副教授章定煊直指「台灣住宅已成金融理財商品」是主因，台灣人民將剩餘貨幣投資房地產，視「買房」為抗通膨投資標的，導致買房與自住需求脫鉤所致。

章定煊說，美國NAR在10月份發布成屋銷量統計指出，每百組住宅買房客中，83%買房自住，但因過去僅約10%非自住，此次統計「暴升」至17%讓美國很震撼，但台灣建案非自住卻有三成以上，多的五成甚至百分百，進場是要操作房價。

章定煊表示，一般人買不起房子，投資客可拿現金砸，自住客出價能力低於理財客，最後被逼出市場；而若住宅被當成理財商品，就有房價上漲預期心理，再加上政府打房無成效，民眾覺得政府搞不定，對房價上漲預期更劇烈。

章定煊建議，政府要打房，短期可比照股市採強制冷卻措施，中期則要想辦法讓住宅不要成為資金停泊點，長期則要讓買房不是民眾唯一選擇，並要修住宅法確保政府提供一定社會住宅屋源，並以排隊制取代當前抽籤制，不要逼民眾買房。

國民黨立委曾銘宗建議，內政部應加強力道推動房地產管理措施，囤房稅稅率也應由現行3.6％增加至5％，並由中央與地方政府一起合作才會有成效，此外也要加強選擇性信用管制。

曾銘宗說，提高利率對抑制房價最直接、有效，但金融體系也將受到衝擊，為免產生金融風暴，須採取軟著陸方式，透過多元措施漸進調整，才能安全調控房市。

國民黨智庫產創中心召集人簡榮宗表示，今年台灣房價所得比已來到21.78，世界排名14；隨房價上漲，連帶一同帶動租金跟進，近五年六都租金漲幅皆達兩成以上，也導致年輕人不論是買房，或者租房，都舉步維艱。。

簡榮宗說，政府應盡力改變「租屋黑市」，以棍棒跟蘿蔔並行的方式，讓房東願意納管，以穩定台灣租屋市場，使人民能住的安心，也讓年輕人有個希望的未來。

桃園市議員牛煦庭也說，房價飛漲連帶影響租屋市場，而台灣租屋市場目前最大問題就是「租屋黑市」，也影響政府包租代管的政策無法落實，建議政府可透過租金實價登錄，或給房東大赦條款納管，讓租屋族可以以合理價格租屋。

房價 租屋 囤房稅 房地合一

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