明年投資買什麼？中信投顧看好這10大產業

迎接2022年，中國信託投顧今(10)日舉行投資展望說明會，總經理陳豊丰預期全球經濟維持緩步復甦，每股獲利仍可保持成長，台股整體獲利成長雖將趨緩，但仍將呈現百花齊放局面，看好電動車、第三代半導體、金融股等十大趨勢產業。

十大產業，包括電動車、第三代半導體與投資循環、矽智財、智慧物聯網、金融股、元宇宙、雲端伺服器、新零售、金融科技、航空業。

其中，隨著5G、電動車等需求強勁，衍生出可觀商機，帶動第三代半導體元件、矽智財、電子零組件需求。不僅車用電子、資料中心為未來半導體應用趨勢，元宇宙、金融科技也有助矽智財與智慧物聯網發展。相關需求均將帶動晶圓代工需求，而新增晶圓代工擴產主要集中於2023至2024年開出，晶圓代工供給出吃緊將延續至明年。

對於與通貨膨脹升溫議題連動的美國聯準會升息動向，中國信託投顧認為，聯準會可能於明年第2季開始升息，預期有升息一次以上的可能，以控制通膨避免失控。對金融市場而言，聯準會購債減少及升息有利壽險業新前頭報率回升，銀行業利率也得以上調，改善利差空間，壽險及銀行長期核心獲利能力將轉強，金融股進入評價提升的大循環。

另一方面，疫後各國內需回升可期，線上結合線下、社群帶客銷售的新零售模式將持續蓬勃；航空航運產業在需求回升及油價調降的情形下，獲利仍將維持高檔，料將持續為台股交投的重心之一。

展望明年，中信投顧預估台股整體獲利將趨於持平，其中上櫃市場的成長活力更勝於集中市場，上市總獲利衰退約1.3%，從3.95兆元下降至3.89兆元，而上櫃總獲利成長約16.3%，由0.24兆元提升至0.28兆元；觀察近五年台股下半年至隔年上半年走勢，明顯反映次年國內生產毛額（GDP）成長率，對照歷史經驗來看，明年GDP成長率較今年明顯下滑，明年全年指數走勢以大區間橫盤震盪為主。

美國股市方面，雖然購債規模縮減，資金仍維持寬鬆，科技類股仍能維持高本益比，加上半導體產能仍吃緊，看好科技與半導體；同時，車用晶片供不應求可望緩解，電動車銷貨量將持續高增長，暑期旅遊與年底購物旺季將帶動消費表現。去(2020)年台灣複委託交易金額成長率達54.7%來到新臺幣3.79兆元，其中72%投資美國市場，包含股票、ETF及存託憑證，今年複委託交易金額預估將超過新臺幣4兆元，國人來年投資美股情形仍將熱絡。