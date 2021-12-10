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吳中書：央行加碼打炒房的可能性非常高

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台灣金融研訓院董事長吳中書(右)、中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢(左)在今日記者會上合影。記者陳怡慈/攝影
台灣金融研訓院董事長吳中書(右)、中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢(左)在今日記者會上合影。記者陳怡慈/攝影

台灣金融研訓院董事長吳中書今(10)日上午表示，他覺得中央銀行下周四(16日)理監事會後記者會，宣布加碼打炒房的可能性非常高。

台灣金融研訓院今日上午舉行2021年第4季台灣金融風險指數(TAIFRI)發布記者會，有媒體問吳中書，央行下周要開理監事會了，會再加碼打炒房嗎？

吳中書說，他覺得政府再加碼的可能性非常高，看房價指數走勢的話，最近幾個月幅度比較陡一點，尤其在幾個特定地區，今年漲幅最兇是新竹地區，中南部有些地方漲的幅度也非常高。

「我們希望能夠在泡沫形成之前有所壓抑，讓泡沫不要膨脹太大，泡沫太大所形成的社會問題，要承擔很久、花很多時間與成本才能解決。」吳中書提醒。

他說：「政府的功能就是在情勢不是很惡化的時候及早來因應，你問我會不會有，我覺得可能性非常高。」

與會的中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢也表示，台灣的某些地區，房地產的價格的確過高，很多人都負擔不起。政府適度做些信用管制，或在資本利得稅做些管制，把炒作空間降低，讓需要住的人去買房地產，而不是把房子當成投資工具，他覺得政府該做這個事情。

吳中書 炒房 房地產

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