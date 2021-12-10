台灣永續投資17.6兆元優於全球 惟台股占不到16%

國泰金（2882）委託國立台北大學商學院企業永續發展研究中心今（10）日正式發布最新《2021臺灣永續投資調查》。調查發現，目前全台永續投資資產總額約新台幣17.6兆元，較去年調查統計的13.9兆元，成長26%。

全台永續投資資產占參與調查機構管理資產AUM 47.5兆元的37%，高於目前全球永續投資占比的35.9%，台北大學永續發展研究中心估明(2022)年比重可望上看四成。

不過調查結果，全台永續投資於股市之金額僅占整體AUM5.87%（即約2.78兆元），對比日本占比約13%，仍有發展空間。若把2.78兆元除以全台總投資永續的17.6兆元，比重亦不到16%。

國泰金表示，台灣機構投資人所使用的永續投資方法中，以「負面／排除性選股」居首，其次為「ESG整合法」，「永續主題投資法則維持第三；成長最快則以影響力投資提升近3倍為首，「正面／產業別最佳選股」及「企業議合」分居二、三。

在遵循永續投資的國際倡議方面，遵循聯合國責任投資原則(PRI)的機構投資人從去年8家成長至30家；赤道原則及責任銀行原則(PRB)的遵循企業也增加2家，顯示全台國際永續投資規範的遵循企業正逐步提升中。

本調查由國泰金控贊助委託國立台北大學企業永續發展研究團隊，根據全球永續投資聯盟(Global Sustainable Investment Alliance, GSIA)的研究方法學進行問卷設計，在金管會、台灣證券交易所及人壽保險、產物保險、投信投顧等三大同業公會、政府四大基金協助下，針對台灣近百家主要機構投資人進行調查，共回收58份有效問卷，整體回覆率約6成。

台灣永續投資達17.6兆 約佔全球1.8%

台北大學企業永續發展研究團隊教授黃啟瑞表示，台灣永續投資資產總額約為新台幣17.6兆元，較2019年成長26%，佔參與調查機構管理資產47.5兆的37%，已超越《2020全球永續投資報告(Global Sustainable Investment Review 2020 , GSIR 2020) 》中全球永續投資佔AUM的比例35.9%。預估2022年可望突破40%。

其中，以保險業者為首之永續投資逾15兆元，政府基金1.2兆元，投信投顧業者則約1.3兆元。對比《2020全球永續投資報告》所公布之全球永續投資金額，台灣永續投資金額規模約佔全球1.8%。

在金管會持續推動公司治理3.0、綠色金融2.0、銀行公會和壽險公會發布的TCFD指引等相關政策，及國際ESG風潮帶動下，相信未來台灣永續投資規模將更添發展動能。

台灣機構投資人所使用的永續投資方法中，「負面／排除性選股」12.1兆元排名第一，成長11%；其次為「ESG整合」約8.9兆元，成長12%；「永續主題投資」則逾3.4兆元，成長13%。

較為積極的「正面／產業別最佳選股」、「企業議合」、「股東行動 (投票權行使)等三種方法成長均超過25%，顯現永續投資逐漸向主動積極方向發展。

從國際趨勢來看，根據《2020全球永續投資報告》顯示，「ESG整合」為最多投資人使用的永續投資方法；「永續主題投資」則為成長最快的方法，此兩種方法也是台灣機構投資人目前使用較多的方式，再次顯示出台灣與國際投資趨勢逐漸一致。

惟在「企業議合」及「股東行動主義」方面，僅佔整體永續投資約10.9%，相對GSIR調查的國際佔比28.4%，尚有發展空間，建議台灣機構投資人在進行投資時，也能多考慮使用「企業議合」及「股東行動主義」，發揮機構投資人的影響力。

此外，全台永續投資於股市之金額佔整體AUM比例為5.87%，對比日本佔比約13.0%，仍有發展空間，期能提升以發揮對台灣資本市場的正面影響力。

觀察排除法之排除標的發現，排除投資燃煤和棕櫚油的機構投資人較去年增加，排除燃煤從去年3家增加為今年8家；排除棕櫚油從去年0家增加為今年3家，顯示燃煤與森林保育等氣候變遷議題漸受重視。

永續主題投資則以綠色債券為大宗，占比為63%，成長20%；其次為再生能源股票，占比為18 %，成長132%。此外，影響力投資成長近3倍，顯示社會與環境日益受到關注。

30-60歲投資人對ESG金融商品最為關注 兩性之關注均超過8成

此次調查也新增了關於投資人偏好的題目。在年齡方面，依照不同年齡層對ESG相關金融商品「非常關注」與「有興趣」的比例，30歲以下為67%、30-45歲86%、46-60歲80%到60歲以上的58%，顯示30-60歲的投資人對於ESG商品的整體關注程度，高於其他年齡層。

在性別方面，男性非常關注相關金融商品的比例為23%，有興趣則為59%；女性非常關注相關金融商品的比例為32%，有興趣則為53%，顯現不論是男性或女性皆對於ESG相關金融商品有高度興趣，而金融業也應多關注相關趨勢，推出ESG相關商品。

國泰金表示，綜合《2021臺灣永續投資調查》結果顯示，台灣整體永續投資與國際漸趨一致。ESG持續發酵，國泰金控承諾，將持續支持該調查計畫，讓台灣的努力成果在國際間發聲，持續推廣並將社會責任投資SRI(Socially Responsible Investment)的理念深植台灣土地。