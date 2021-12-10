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富邦期貨：盤勢可能轉向高檔橫向整理格局

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。富邦期貨/提供
散戶小台籌碼分析。富邦期貨/提供

美國初領失業救濟金人數降至新低，聯準會升息時程恐將提早，及英國出現變種病毒感染人數以較快速度增加，打壓市場樂觀情緒，加上市場將關注焦點轉移至週五晚間的通膨數據上，市場仍擔憂通膨高漲問題，引發賣壓出籠，導致美股四大指數全面走跌，其中，Nasdaq指數及費城半導體指數分別下跌1.71%、2.14%。

Omicron 病情偏向輕微，市場不安情緒消退，帶動美股轉趨止穩，台股偏多態勢未變，資金持續輪動至航運、光電等族群，類股保持正向輪動，預期年底集團、投信作帳行情仍可期待。惟隨著指數臨近萬八，預期將出現部分獲利了解賣壓，加上12月下旬外資進入耶誕與新年長假，屆時市場將缺乏海外資金挹注，盤勢可能轉向高檔橫向整理格局。

通膨 美股 外資

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