聯準會貨幣政策正常化 基本面驅動美股多頭續航

11月下旬受到變種病毒Omicron、通膨高漲及聯準會政策轉趨鷹派等消息面影響，美股自高檔拉回，所幸初步研究結果顯示變種病毒Omicron感染多為輕症，施打第三劑疫苗有助提高體內中和抗體水準，激勵史坦普500指數連三日反彈、逼近歷史高點。

根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂的衰退風險儀表板顯示，十一月底11項指標持續位於綠燈的擴張區，薪資增長連兩個月出現黃燈，整體仍維持擴張。富蘭克林證券投顧表示，隨著Omicron擔憂緩解，投資人焦點轉向12/14~15聯準會利率會議，市場普遍預期聯準會可能宣布每月縮減購債規模自150億美元提高至300億美元、明年三月將正式結束購債，但對升息時點和速度看法分歧，將從利率點陣圖中發掘政策指引的蛛絲馬跡。

富蘭克林證券投顧認為，聯準會貨幣政策正常化反映對美國經濟前景的信心，且可避免通膨惡化的風險，儘管股市本益比擴張有限，看好企業獲利增長將引領美股多頭續揚，建議採取逢震盪加碼或定期定額方式介入，首選科技創新成長型股票基金和具備抗通膨和政策題材撐腰的基礎建設股票型基金，穩健者可透過美國平衡型基金介入。

凱利投資衰退風險儀表板：整體維持擴張訊號，薪資增長連兩個月出現黃燈

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲認為，隨著經濟復甦，在聯準會最終透過升息轉向更緊縮的政策之前，逐步移除量化寬鬆是貨幣政策正常化跨出重要的一步，但整體貨幣政策立場依然寬鬆。凱利投資衰退風險儀表板中有兩個可用來作為監控聯準會縮減購債對金融狀況影響的關鍵指標，包括「貨幣供給」以及「殖利率曲線」，目前這兩個指標均呈現擴張。我們認為聯準會縮減購債規模僅是鬆開油門，不是猛踩煞車，若能避免變種病毒使疫苗無效的最差情境，值此經濟擴張進入中期階段的環境，短線股市震盪提供進場機會。

傑佛瑞．修茲指出，聯準會的雙重任務是穩定物價和就業最大化，儘管聯準會認為高通膨很大程度是受到疫情相關的因素所驅動，但近幾個月許多受疫情影響較小的通膨組成成分都在走高，引發市場對疫情消散之後，2022年下半年、2023年和之後通膨會落在何種水準的爭論，因此，投資人應密切關注未來通膨降溫的程度。此外，美國就業人數比疫情前的高峰低420萬，隨著就業市場穩步復甦，若假設在沒有疫情發生的情況下，就業市場沿著疫情前的趨勢穩步成長，勞工短缺將高達820萬，這也是聯準會思考貨幣政策正常化的原因之一。