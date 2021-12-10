新興企業債逆勢漲 法人：ESG債可望領漲

JP Morgan 預估2021年新興市場企業債整體違約率下修至2.4％，低於2020年的3.5％，加上殖利率高於同等級的美國企業債券，新興市場企業債擁有較大的利差收窄空間，法人說，可優先布局符合全球ESG政策潮流的ESG新興債。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍早在國會聽證會中表示，將考慮加快結束購債，引發市場對升息將提前的恐慌，造成全球金融市場大震盪。但據歷史經驗來看，新興市場企業於QE退場期間及QE退場後半年表現皆大幅優於其他債券，且新興市場企業債於前次美國升息階段（2006年12月至2007年12月）指數持續走高，累計逆勢上漲逾8%。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，國際貨幣基金組織(IMF)預期今明兩年的新興市場經濟成長率可達 6.4% 及5.1%，高於成熟市場，強勁的經濟成長有助於新興企業獲利改善，推動新興市場企業債利差收窄。此外，新興市場企業債殖利率5.08％、新興市場拉美債殖利率5.19％，目前仍處於低率環境下，新興市場債息收深具吸引力，因此，持續獲得市場資金青睞，截至今年10月新興市場國家流入總額為249億美元，其中新興市場債券凈流入201億美元。

尹晟龢表示，近幾年ESG是全球的政策趨勢，ESG代表環境(E)、社會(S)與公司治理(G)三大面向，是衡量企業永續經營的指標。ESG一來能顯示企業面對非財務風險時的韌性；二來能鼓勵企業降低對環境、社會與公司治理的非傳統金融的風險。