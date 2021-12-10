康和證11月EPS 0.49元 累計前11月獲利創歷史新高

康和證券（6016）2021年11月自結稅後淨利2.94億元，每股稅後純益(EPS)0.49元，累計2021年前11月稅後淨利13.61億元，累計前11月EPS 2.28元，已超越2020年全年的獲利，同時再創下康和證券歷史新高紀錄，證券經紀手續費收入與自營績效操作佳是獲利迭創新高主因。

康和證券去(2020)年累計前11月稅後淨利8.99億元，EPS 1.51元，2020年全年稅後淨利10.89億元，EPS 1.83元。2021年累計前11月淨利13.61億元，累計前11月EPS2.28元，已超越去年全年稅後獲利。

康和證公告自結11月營收5.71億元，較去年同期4.85億元，成長18%，累計前11月營收40.88億元，較去年同期29.85億元，成長36.98%，主要是經紀與自營收入較去年同期增加。

根據統計，台股11月加權指數上漲近400點，11月成交日均量3,610億元，較10月成交日均量2,951億元，平均日均量大增逾2成。根據證交所統計，11月台股交易戶數大增至336.31萬戶，較10月294.81萬戶大增41.5萬戶，月增幅14％。