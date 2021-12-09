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將來銀行明年Q1開業 「秘密武器」是和這間公司合作

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
將來銀行今（9）日表示，在完成相關準備作業後，預計於明(2022)年第1季正式營業。圖／截自將來銀行官網
將來銀行今（9）日表示，在完成相關準備作業後，預計於明(2022)年第1季正式營業。圖／截自將來銀行官網

網銀「國家隊」即將報到。將來銀行今（9）日表示，在完成相關準備作業後，預計於明(2022)年第1季正式營業，初期會推出存款、放款、匯款、簽帳金融卡（Debit card）等；屆時，國內三家純網銀，包括樂天銀行、LINE Bank（連線銀行）與將來銀行競爭態勢確立。

對於明年開業時的營運亮點，將來銀行保密到家，僅回應：「將秉持落實普惠金融願景，提供給社會大眾最嶄新有感、穩健安全的金融服務。」

據了解，將來銀行的營運亮點為「異業結盟」、因股東眾多，包括中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路，更能積極與不同產業進行合作。外界推測，將來銀行將與最大股東中華電信攜手，擬透過中華電信逾千萬的用戶「導客」，例如綁定將來銀行帳戶繳納中華電信手機費可獲得一定比例的回饋；另外，也會針對全聯客戶推出相關點數回饋活動。

率先開業的樂天銀行，主打線上開戶、定存、信貸及樂天生態圈會員機制，而樂天集團除純網銀樂天銀行外，旗下還包括樂天市場、樂天信用卡、樂天Kobo電子書、樂天旅遊、樂天醫藥、Rakuten Insight以及樂天桃猿棒球隊等。近期也推出年利率3.88%新台幣7天期高利優存專案。

迎戰純網銀新兵，純網銀LINE Bank今年4月開業以來提供活存、口袋帳戶、定存、夢想帳戶、個人信貸、簽帳金融卡、轉帳等線上金融服務，明年上半年LINE Bank預計推出保代業務，下半年預計推出外匯業務。

LINE Bank目前推出的特色服務包括簽帳金融卡（快點卡），月活躍率四成，透過結合LINE生態圈的即時訊息通知，獨家推出「即時給點」、權益轉換等，並提供QRcode、銀行轉帳、好友轉帳等多元轉帳服務；存款推出全線存款產品，其中近期推出的口袋帳戶深受好評，為LINE Bank目前存款系列產品滲透率最高者，以及NFC升級帳戶等服務。

將來銀行 網銀

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