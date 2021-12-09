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不像英業達！藍天宏匯關係企業聯貸 老闆許崑泰掛擔保

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
圖為宏匯集團董事長許崑泰。報系資料照／記者余承翰攝影
圖為宏匯集團董事長許崑泰。報系資料照／記者余承翰攝影

日前英業達（2356）轉投資英穩達破產，英穩達債權銀行痛批英業達罔顧其為子公司出具的「支持函」不管，貸款壞帳「甩鍋」銀行。公股行庫台企銀（2834）今天統籌主辦藍天宏匯集團關係企業WINSIGNAL INTERNATIONAL LIMITED（WINSIGNAL）5年期3,700萬美元聯合授信案，則是由集團董事長許崑泰個人擔任連帶保證人，因此聯貸案借新還舊，所有參貸銀行原班人馬都樂意續貸。

台企銀是少數幾家沒有貸款給英穩達、避開踩雷的公股行庫之一，台企銀今天統籌主辦WINSIGNAL聯貸，屬借新還舊，但是不僅利率加碼符合行情，且有許崑泰個人作保，因此原班參貸行合庫銀、土銀及台中銀都樂意續貸，很快就結案簽約，其他銀行即使看好老闆作保風險低想參貸，一方面作業不及，另方面許崑泰方面也無意增加貸款額度，因此就依照既有額度、原班人馬辦理聯貸。畢竟作保具有明確法律效力，支持函如英穩達案例，銀行根本很難對英業達採取法律行動，銀行業者私下也自嘲說支持函根本是「安慰函」。

台企銀指出，WINSIGNAL主要深耕國際觀光業務及商用不動產領域，隸屬藍天宏匯集團，該集團為亞洲專業商用不動產開發業者經驗豐富，曾於中國重點城市完成指標性開發案，如上海宏匯國際廣場、宏匯蓮花廣場、長春宏匯國際廣場及長春凱悅酒店等知名項目。近年來該集團更憑藉在中國經驗鮭魚返鄉，積極參與臺灣重大公共建設，陸續完成幾項代表作，如雙北市的「內科之心」、「宏匯廣場」及「宏匯思源廣場+凱悅嘉軒酒店」等三大BOT案，並成功取得全台規模最大的土地開發案「台北市雙子星標案」。

台企銀指出，藍天宏匯集團擁有經營商場、商辦、飯店及建築等經驗，且積極朝國際化不動產開發商邁進，同時不忘耕耘家鄉，投入各項地方政府重大開發案，能力受外界肯定。因此台企銀主辦WINSIGNAL聯貸案，正是著眼於支持台商回流、立足台灣，同時協助其佈局國際。

台企銀 英業達 公股行庫

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