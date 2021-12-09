金融三業挨罰逾2.7億元 全年恐衝破3億元

金融業罰單年年增。據金管會最新統計，今年前11月合計銀行業、證券期貨業（含上市櫃公司）、保險業等3大業者總罰鍰金額達2億7,655萬元，若加上12月理專A錢案，全年恐首度衝破3億元大關。

三大金融業罰鍰中，以保險業吃下1.12億元罰單最多，銀行業9289萬元次之。

惟業者說，金管會在今年底若再重罰銀行理專A錢弊案，銀行業罰單恐將是近四年來首度「超車」保險業，顯示在《銀行法》拉高罰鍰力度後，金管會重罰不手軟的態勢。

近年金管會對金融三業罰鍰金額屢創新高，從2015年至今的近7年來，僅有2年全年總罰鍰金額在2億元以下外，其他5年全超過，又以今年全年罰鍰可望衝破3億元再創新高。

金管會晚間公布金融三業今年前11月最新罰鍰數字，罰鍰最多的還是保險業，總計開罰了69件、年增4件，但總罰鍰金額1億1200萬元、年減11%，主要是今年少了壽險業的大罰單，都是開罰銀行保代及產險業。

如保險局今晚就開罰上海商銀180萬元，主因是保代人員亂填客戶保費資金來源，這也是今年因銀行保代未確實填寫客戶保費來源而挨罰的第四起案例。

保險局副局長林志憲說，是金檢發現上海商銀保代對客戶拿保單解約金700萬元再買保單時，業務員卻在保費來源勾選「存款」、甚至勾選「非來自解約金」，顯示沒有確實填報資金來源，其他還包括客戶年收入與填報不一致。

罰鍰第二大的則是銀行業，今年前11月金管會對銀行業共開罰10件、罰鍰金額達9,289萬元、年增23%，主因是有銀行理專A錢遭重罰3000萬大案所致。

證期業今年則有勞退基金弊案開罰了三家投信，前11月證券期貨業是57件、3,586萬，再加上開罰上市櫃182件、3,580萬元，共239件、7166萬元、年減8.8%。

合計三大金融業、及上市櫃公司，今年前11月金管會共開出318件、2億7,655萬元罰單，已超前達陣今年全年2.51億元的罰鍰目標。