台產防疫保單11月才賠100多件 公司單月與累計續呈獲利

上市公司台灣產險（2832）今（9）日傍晚公布獲利自結數，新冠疫情回穩、理賠壓力大減下，11月稅後純益1.38億元、前11月稅後純益2.55億元，為連續兩個月單月與累計損益呈現獲利。

台產公司的防疫保單（全名「台灣產物法定傳染病防疫費用保險」）狂銷403萬件，隨著疫情起落，獲利如洗三溫暖。今年5月中旬再次爆發的疫情獲得控制，台產公司10月以來獲利也趨於穩定。

台產公司發言人黃志傑表示，該公司防疫保單有效件數403萬件，至11月底理賠件數不到1.8萬件，平均每件理賠金額約9.6萬元；簽單保費19.3億元，平均每件保費約479元。

黃志傑說，11月防疫保單理賠件數僅100多件，累計理賠件數不到1.8萬件，因理賠壓力大減，加上每個月有約1.6億元的防疫保單滿期保費挹注，11月續呈獲利，單月稅後純益1.38億元。

台產公司的防疫保單，多數費用已在今年1月一次認列，保費收入部分，簽單保費一次認列、滿期保費分期認列。

黃志傑說，12月還有約1.6億元的滿期保費收入可以認列，明年1月也還有約0.8億元；只要疫情不拉警報，公司可望回到長年穩定獲利的軌道。

今年產險業普遍獲利良好，台產公司的投資收益也表現良好。黃志傑說，前11月投資收益約4億元、年增約3%。

台產公司的股票部位，多為金融股，旨在賺取股息，金融股今年表現優於大盤，台產公司也有不錯收益。

由於多數股票部位擺在OCI（其他綜合損益），增值利益進淨值不進損益，若含這部分被隱藏的增值利益，前11月投資收益有七、八億元。

核保利潤方面，黃志傑說，若扣除防疫保單因素，今年前11月核保利潤較去年同期成長，金額接近3億元。台產公司業務穩定，近年每年核保利潤都有3億餘元。