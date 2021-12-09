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執照下來了！將來銀行明年第一季正式營業

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

將來銀行」今（9）日取得金融監督管理委員會核發營業執照，將來銀行今天下午表示，完成相關準備作業後，預計於明(2022)年第一季正式營業，將秉持落實普惠金融之願景，提供給社會大眾最嶄新有感、穩健安全的金融服務。

將來銀行表示，由衷感謝金管會的悉心指導、股東的持續支持，以及同仁的努力付出。將持續精進公司治理與消費者保護，強化內部管理與溝通協調。即日起將與各相關單位進行系統連線串接，開業前將舉行試營運，在穩健風險管理及法令遵循的前提下，提供客戶友善、實用、方便的服務與產品。

將來銀行股東包括中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路，更能積極與不同產業進行合作，未來將以「開放金融與智慧生活的領導品牌」為發展願景，提供創新、穩健及永續的金融服務，並落實普惠金融。

將來銀行 金管會

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