正式取得營業執照 將來銀行：預計明年第1季開業

金管會銀行局今宣布，核發純網銀將來銀行的營業執照，是國內第3家取得銀行營業執照的純網路銀行。將來銀行今表示，預計於明（2022）年第一季正式營業。

將來銀行是國內目前3家純網銀中唯一沒有外資股東，因此被稱為純網銀「國家隊」，籌備時間比已開業的兩家純網銀樂天銀行、LINE BANK長，已籌備超過兩年，中間歷經換總經理、資安風波等，終於在今天取得金管會核發營業執照。

銀行局副局長林志吉表示，估計將來銀行拿到營業執照後，還要一、兩個月準備時間，之後也會進行內部小規模試營運，才會正式對外開業。但因將來銀行籌備期較久，籌備期間等於沒有收入，將來銀行預估損益兩平的時間從原本的3年延長到4年。

將來銀行表示，今日取得金管會核發營業執照，在完成相關準備作業後，預計於明年第一季正式營業，將秉持落實普惠金融的願景，提供給社會大眾最嶄新有感、穩健安全的金融服務。

將來銀行也表示，由衷感謝金管會的悉心指導、股東的持續支持，及同仁的努力付出。將持續精進公司治理與消費者保護，強化內部管理與溝通協調。即日起將與各相關單位進行系統連線串接，在開業前將舉行試營運，在穩健風險管理及法令遵循的前提下，提供客戶友善、實用、方便的服務與產品。

將來銀行股東包括中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路。將來銀行表示，更能積極與不同產業進行合作，未來將以「開放金融與智慧生活的領導品牌」為發展願景，提供創新、穩健及永續的金融服務，並落實普惠金融。