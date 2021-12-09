國泰人壽「遠距投保」紅到海外 今抱回「國際創新獎」

國泰人壽是國內首家推出「遠距投保」的壽險公司，雖然近期疫情已趨緩，但「CVX泰好保」每天仍有受理視訊投保約60件，甚至紅到海外拿回「國際創新獎」。

亞太區專業機構《亞洲企業商會》(Enterprise Asia)於今(9日)舉辦第5屆「2021年國際創新獎(International Innovation Awards)」線上頒獎典禮，國泰人壽以「CVX泰好保」(Cathay Vision Experience)遠距投保服務平台，自全球200多家企業當中脫穎而出，一舉奪下「國際創新獎─服務與解決方案類別」，為台灣唯一獲獎的壽險公司，並取得InnoMark國際創新認證，凸顯「CVX泰好保」的創新性與獨特性，備受國際肯定。

國泰人壽副總經理范千惠表示，非常榮幸得到亞洲企業商會評審之肯定，也感謝客戶對我們的支持。因應疫情快速推出保險遠距服務，客戶給予的正面回饋且滿意度高達95%，我們將秉持「What if We Could」的精神，持續善用科技，實現「保險+科技，幸福更靠近」的理念。

國泰人壽為國內第一家正式通過、上線的遠距投保服務壽險公司，疫情期間因減少人與人間接觸，團隊迅速開發平台，業務同仁積極學習，內外勤同心協力，讓保險服務不受限，客戶獲得更即時的服務，成為台灣市佔率超過6成、滿意度超過九成之保險遠距管道。近期疫情已趨緩，但每天仍有受理視訊投保約60件，顯示客戶對於使用數位服務的接受度與殷切需求，將為數位發展的關鍵推動力。

國壽表示，科技進步改變民眾的生活型態，讓大量的科技元素融入保險經營，升級服務模式來滿足客戶多元的需求，持續發揮國泰人壽的影響力，創造新的競爭優勢，翻轉壽險業未來發展的可能性。CVX泰好保即將於明年1月進行迭代升級，優化遠距服務流程，未來後續將強化身份辨識功能，與既有投保管道多元並行，提供客戶最佳體驗。