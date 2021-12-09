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數位五倍券助攻 全台開電子支付戶衝破1500萬人

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
民眾綁定數位五倍券助攻，讓10月全台電子支付總使用人數正式衝破1500萬人達1523萬人，全台2／3的人都有支付帳戶。示意圖／Ingimage
民眾綁定數位五倍券助攻，讓10月全台電子支付總使用人數正式衝破1500萬人達1523萬人，全台2／3的人都有支付帳戶。示意圖／Ingimage

民眾綁定數位五倍券助攻，讓10月全台電子支付總使用人數正式衝破1500萬人達1523萬人，全台2／3的人都有支付帳戶，其中有街口支付帳戶達501萬人最多、LINE Pay Money有434萬人次之。

銀行局副局長林志吉說，10月電子支付使用者衝破1500萬人，有三大原因，一是，電子支付逐漸受到國人歡迎，二是，10月後政府推出振興五倍券，有民眾用數位五倍券綁定，三是各電子支付機構也有持續促銷活動。

金管會統計，10月電子支付帳戶總使用人數達1523萬人，年增率近4成，是全台2300萬人口數的65%，等於全台2／3的民眾都有支付帳戶，顯示支付帳戶普及率愈來愈高。

若以支付機構客戶數來看，使用客戶數超過百萬人共有4家，街口支付客戶數達501萬人居冠，一卡通票證（LINE Pay Money）434萬人次之，第三大是玉山銀的143萬人，多以跨境支付消費為主，悠遊付則以137.8萬人緊追其後。

林志吉也說，10月14日起已開通不同電子支付帳戶間可允許相互轉帳，包括電支、電票間，或是跟銀行間都可以做跨平台轉帳。

例如街口帳戶中的錢，就可以轉帳到悠遊卡中，打破過去限制，民眾購物、吃飯分帳或支付，甚至是分享紅利點數都更加方便，大舉提升國人使用電子支付的意願，也有助非現金社會來臨。

五倍券 街口支付 行動支付 LINE Pay 金管會

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