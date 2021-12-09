兆豐期貨重視公平待客精神 舉行講座教育訓練

金管會於110年10月26日公布未來公平待客評核之重點，包含強化對高齡者或弱勢族群之公平待客保護措施及客訴流程之簡化，引起明年度受評核單位之重視。

兆豐期貨積極響應主管機關政策，不僅設立隸屬董事會層級之「公平待客推行委員會」深化內部監督力道，遵循對高齡者之保護措施，並且透過教育訓練持續精進。

兆豐期貨今（9）日邀請具金融消費保護法專長的林國全教授分享實際案例經驗，讓第一線同仁透過實務案例增進對公平待客原則的了解，裨益將公平待客精神體現於各項服務中。

在今日舉辦的講座中，林國全教授以其過往擔任財團法人金融消費評議中心董事長之豐富經驗，透過實際案例的經驗分享，如何避免發生客訴、如何妥善處理客訴，讓客戶享有貼心及安心的服務，除了第一線同仁，高階主管也一同參與，以行動宣示公司對公平待客之重視，期能將公平待客精神融入於企業文化中。

兆豐期貨秉持公平待客九大原則，透過每位成員「從心出發」，從董事會到第一線面對客戶的業務同仁都努力實踐落實公平待客，為進一步精進優化更完善的金融服務，目前亦積極導入數位金融及加強資訊安全，對外讓客戶享有更便捷安全之金融服務，對內提升內部營運效率，致力成為客戶值得信賴的期貨商。