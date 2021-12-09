理專弊端頻傳 金管會前副主委提解決方案

銀行因理專違法挪用客戶資產而被金管會重罰的消息時有所聞，金管會前副主委、普華商務法律事務所合夥律師許永欽表示，金融業可針對涉及違失的人員是否缺少法遵意識進行觀察，或了解相關人員是否有機會濫用職務影響力，以辨識及分析行為風險違規事件的成因，進而針對該成因採取相應的整改措施，例如落實職務輪調並加強相關教育訓練等，以產生一定的制衡效果。

普華商務法律事務所今天舉辦「金融業行為風險及洗錢風險控管最佳實務研討會」，針對近年來金融業屢因從業人員涉嫌挪用客戶資產而遭金管會裁罰，及防制洗錢與打擊資恐最新國際監管趨勢等議題，邀請許永欽及合夥律師梁鴻烈等人分享相關議題。

許永欽指出，金融業應留意近期數起行為風險違規事件的重罰成因，並就違失事件的根本原因進行檢討及改善，包括建置及落實執行相關的內部控制作業，並建立明確的究責與問責制度等，以妥善因應監管要求。

許永欽說，金管會作成裁罰的根據，可能基於一般或專案金融檢查的發現，或經由客訴、申訴或檢舉等管道所獲得的資訊，甚至來自於金融機構內部稽核向主管機關提交的報告。進一步分析金管會近期相關裁罰內容，可分成三大類型，一、「當責」，要求金融機構對其本身違失情事負責其所應負之責任；二「究責」，針對與金融機構違失情事有關內部人員，進行一定處分；三、「問責」，於個別裁罰案中，要求金融機構全面檢討與違失行為所涉法令遵循或風險管理單位之經理人及職員的個人責任。

他建議，金融業可就涉及違失之從業人員是否缺少法遵意識進行觀察，或了解該從業人員是否有機會濫用其職務影響力，以辨識及分析行為風險違規事件的成因，進而針對該成因採取相應的整改措施，如落實職務輪調並加強相關教育訓練等，以產生一定的制衡效果。

針對主管機關對於金融機構日趨嚴謹的監理要求，多位對於Regtech具有豐富研究及實務經驗的專家與學者，於座談會中分享金融機構於實務上得如何運用Regtech的各項技術，例如人工智慧（AI）、機器學習、自然語言處理（NLP）、大數據分析等，以提升控管洗錢及行為風險的效率及有效性，進而大幅降低人力和時間成本。近年來，金融機構除持續嘗試以創新之RegTech技術優化對於疑似洗錢及資恐可疑交易活動的監控外，也有金融機構透過自動化監測系統以即時辨識及評估是否有疑似內部或外部詐欺事件發生。