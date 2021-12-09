拿解約金繳新保單業務員卻未詳實填寫 今年4銀行挨罰

為杜絕理專或業務員不當勸誘保戶「解舊換新」，解約舊保單之後拿解約金再來買新保單，因此保險局要求理專或業務員須詳實填寫保戶繳保費的資金來源，但仍發現多家銀行保經代未詳實填寫，今年至今已開罰4家銀行，罰鍰金額累計達600萬元。

金管會保險局今宣布，在對上海商銀進行一般檢查時，發現上海商銀的保代，在客戶辦理保單解約再投保新保單時，業務員沒有在報告書上正確說明保費來源，也發現業務員填寫的保戶年收入與保戶自己填寫的年收入不一致，共發現3案，因此開罰180萬元。

保險局副局長林志憲表示，其中查到一位保戶，剛解約一個美金計價的保單，拿到約6、700萬台幣的解約金，之後去繳另外兩家保險公司的保單，可是上海商銀的業務員在報告書上的保戶保費來源卻寫「存款」，另外一個項目「投保前三個月是否保單解約？」，業務員也勾「否」，填寫未詳實。

填寫未詳實是否涉及到業務員有勸誘保戶「解舊換新」？林志憲表示，目前看到只是填寫未詳實，但如果今天是有民眾來檢舉業務員涉及「勸誘」，可能罰的金額不會是現在這樣。

根據保險局統計，今年因為業務員填寫保戶保費來源未詳實而被挨罰的有4家銀行，除今天公布的上海商銀外，還有渣打銀行挨罰60萬、板信銀行被罰60萬，與北富銀被罰300萬元，加計今公布的上海商銀，累計已開罰600萬元。