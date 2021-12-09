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永豐金、東吳大學產學合作 開啟創新實踐平台

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐金控（2890）與東吳大學宣布共同推動嶄新產學合作，本次的合作計畫包含金融生態系調研、舉辦金融科技論壇、培育跨領域新世代金融科技人才等三大面向，希望透過此一「創新實踐平台」開啟與年輕世代的對話，培養更多跨領域人才，並提升永豐金員工於金融科技領域知識與技能。

永豐金控總經理朱士廷表示，金融機構的部分服務雖然已經漸漸被數位取代，但人可以做更有溫度的事，永豐金控在數位金融這一區塊，投入了相當多的資源，現在還有很多面向待努力，先前已經與東吳大學巨量資料學院進行大數據的研究開發，這次再與數位貨幣與金融研究中心（數金中心）的三個面向產學合作只是個開始，希望未來還有更多的合作機會。

東吳大學校長潘維大特別強調產學合作的意義，在由年輕世代角度出發，界定全新金融服務。尤其在數位原住民已習慣網路與行動科技的服務下，傳統銀行臨櫃服務已不合時宜；加上全新數位科技如區塊鏈、AI人工智慧、NFT（非同質化代幣）、元宇宙等新興科技，更將改變數位世代的金融服務內涵。

東吳大學為台灣領先鎖定「金融科技」學校之一，永豐金本次與數金中心的產學合作，在金融生態系研調方面，將借重東吳大學研究量能，鎖定理財及寵物族群，掌握新經濟與新客群消費者，跟上趨勢與潮流。

此外，亦透過這次合作推動金融科技課程，永豐金控提供學業表現優異且有志朝金融業發展的學生，預先瞭解金融業工作的機會，透過專業培訓使校園學習與職場實習無縫接軌；為展現於新興金融科技領域的成果，並增加跨域合作契機，將結合產官學界的力量舉辦金融科技論壇，第一場金融科技論壇「由NFT到元宇宙的創新生態系」將於12／16於東吳大學舉行。

東吳大學 永豐金控

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