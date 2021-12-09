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芒果農天冷寒害免驚！國泰產「芒果險」保2萬賠9萬

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

年底適逢芒果關鍵生長期，若因天災造成產量減少，對農民來說是一大損失。國泰金（2882）旗下國泰產險今（9）日宣布，即日起開始受理芒果保險的投保，每1公頃保費約2.23萬元，遇寒害或颱風等五天災可賠9萬元，申請時間至今年12月31日止，盼能以保險有效移轉生產風險，減輕農民的負擔，同時與政府災害救助連結，毋須現地查勘，理賠迅速，且可獲雙重保障，有效填補農民損失。

鑑於近年全球氣候變遷，極端氣候頻繁出現，近期天氣則明顯轉冷。一般來說，高溫、寒害及豪雨都會影響農作物生長，尤其為了彌補農民減產的損失，國泰產險翁翠柳副總經理表示，為因應相關氣候現象，提供更完善保障，2021年度國泰產險芒果農作物保險延續去年承保內容，保障範圍不受地區限制，全台灣的農民都能投保災助連結型保險。不僅承保颱風、豪雨、寒害、高溫（焚風）及霪雨等五項天然災害，且無須現地查勘，只要因前述天災受政府公告為現金救助之地區，保單立即啟動，給予保險金補償。

舉例來說，農民小陳投保國泰產險芒果保險，投保面積共1公頃，選擇投保方案三，保費2萬2,320元，當芒果受到寒害或颱風損害，可獲得賠償金額90,000元。

國泰產表示，以今年保單理賠狀況來說，受年初高溫影響，以及8月西南氣流帶來的豪大雨影響，目前已陸續收到屏東縣、彰化縣、臺南市等地區的農民申請理賠，保單的理賠件數約為170多件，理賠金額合計已超過新台幣400萬元。

國泰產「芒果農作物保險（政府災助連結型）」主要的承保期間為芒果成長期，即芒果開花期至當期果實成熟採收期止，在此期間內，若遇到颱風、豪雨、寒害、高溫（焚風）及霪雨等五大影響農作物的天災，且符合政府的「農業天然災害現金救助資格」時，僅需提供理賠申請書並附上該筆土地的政府核定災害通知書，即可依據政府核定的受害面積計算理賠金額，申請方便簡單，讓農民除了領取政府提供的現金救助，還能申請芒果保險理賠金，等於獲得了雙重保障，讓農民的損失程度降到最低。

翁翠柳補充，國泰產險長年運用專業，深化多元面向的保險服務，盼能給民眾最好的保險服務，與社會共同前進。在農業保險上亦是不遺餘力，自政府推動農業保險以來，投入資源開發農作物保險，目前已推出芒果保險及番石榴保險兩種。

保險金 芒果 農民

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