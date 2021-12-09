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富邦銀雙12 祭最殺32%高回饋

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
迎接雙12及聖誕節，台北富邦銀行推出感恩回饋，刷富邦卡最高可享20%回饋，若是新戶透過北富銀LINE 官方帳號或指定數位通路申辦信用卡，有機會再享12%加碼，合計最高能獲得32%的高回饋，讓消費更加聰明實惠。北富銀／提供
迎接雙12及聖誕節，台北富邦銀行推出感恩回饋，刷富邦卡最高可享20%回饋，若是新戶透過北富銀LINE 官方帳號或指定數位通路申辦信用卡，有機會再享12%加碼，合計最高能獲得32%的高回饋，讓消費更加聰明實惠。北富銀／提供

近來疫情穩定加上雙12、聖誕節接連報到，全台報復性消費潮持續發酵，台北富邦銀行預估今年第四季刷卡金額可望迎來雙位數成長。北富銀也趁年底旺季推出感恩回饋，刷富邦卡最高可享20%回饋，若是新戶透過北富銀LINE 官方帳號或指定數位通路申辦信用卡，有機會再享12%加碼，合計最高能獲得32%的高回饋。

北富銀表示，第四季通常是購物旺季，一方面消費者會趁此時檢視居家狀況進行汰舊換新，家具、家電和居家用品的消費需求增加；同時在聖誕節和新年等節慶氣氛帶動下，禮品購買和餐飲也會有明顯成長。今年在疫情穩定和振興五倍券的助攻下，全台報復性消費潮持續發酵，為第四季消費成長帶來顯著推升作用，後續在雙12及聖誕、跨年等節慶議題帶動下，預估第四季刷卡量可望迎來雙位數成長。

北富銀提醒民眾，購物時除了比較商品價格，也別忘了要將信用卡回饋納入考量，選擇合適的信用卡及購買平台，能讓消費更加聰明實惠。

北富銀年終回饋內容豐富，即日起至12月31日止，只要透過網路申辦富邦J卡，核卡後30日內完成任一筆不限金額消費，登錄即贈300點LINE POINTS或300元刷卡金。而在12月9日至12月13日活動期間，透過北富銀LINE 官方帳號申辦J卡、momo卡或Open Possible卡，年底前成功核卡並於明年1月31日前刷卡消費，即可享受12%加碼回饋，每戶累計回饋上限300元。

至於momo卡則推出新卡抽獎活動，即日起至12月31日前，在momo購物網申辦「momo卡極燦黑」，且於momo購物網完成首刷即可參加抽獎，有機會把最時尚的dyson吹風機帶回家。

除了嘉惠新卡友，北富銀在整個12月也針對網路購物、百貨公司、電信業者及家居品牌等通路提供豐厚的消費回饋。喜愛線上購物的便利，可以用momo卡在momo購物選擇千大品牌商品，享最高10%回饋無上限，在雙12購物期間登錄成功，還可再享最高10%加碼，合計最高可獲得20%回饋；或是以富邦卡在蝦皮購物、PChome線上購物、淘寶等指定電商平台消費，可享有最高12%回饋。

如果想到百貨公司親自挑選商品，享受實體服務，在遠東百貨、廣三SOGO、台茂購物中心等指定百貨刷富邦卡消費，滿額最高可獲得1萬元禮券，趁歲末挑選好禮犒賞自己和家人。

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