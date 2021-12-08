我傑出更付出 國泰客戶子女獎學金協力翻轉鄉教育

國泰青年節系列活動「客戶子女獎學金」，結合「十分幸福」公益捐贈活動，今年度共募集逾115萬元，捐贈「TFT為台灣而教教育基金會」，創辦人劉安婷感謝國泰從TFT成立以來一路上的支持，「從資源挹注、培力課程、人才合作計畫，到龐大的各地國泰志工網絡，共同為台灣的偏鄉教育努力。」

超過三成同意捐贈 攜手發揮公益精神

國泰秉持獎勵年輕學子努力向學的初衷，舉辦「國泰客戶子女獎學金」活動，今年度吸引超過75,000名優秀青年學子申請，已於5月舉辦公開錄影抽籤儀式，共5,852位的幸運同學獲獎，其中十分幸福公益捐贈獲得24,886名客戶子女在申請時就同意中籤後提撥10%獎學金捐贈公益單位，活動參與率達33%以上，最後由1,957名幸運中籤同學與國泰人壽一同捐贈出1,15萬3,300元予TFT為台灣而教教育基金會。

TFT成立於2013年，致力於解決「教育不平等」問題，期望為每個孩子創造平等的教育機會，成立迄今已培訓266位優質人才前進75所偏鄉學校，創造優質教育環境，服務足跡遍布台南、屏東、雲林、花蓮、南投、嘉義等縣市，影響超過6,000位學童。

國泰關注偏鄉教育問題 攜手TFT共同努力

國泰人壽協理廖昶超表示，感謝超過三成申請者提撥獎學金捐做公益，實踐國泰「給人幸福，就是幸福」的企業理念，也發揮「我傑出、我更付出」公益關懷精神；國泰向來重視偏鄉，而TFT正是協助國泰將這份心意實踐的力量，共同為偏鄉教育努力，廖昶超強調，國泰各地夥伴都是偏鄉老師的後盾，「你們並不孤單。」

廖昶超說，教育無法以成本衡量，也無法立竿見影，但TFT深入偏鄉服務已見成效，他舉雲林的拯民國小為例，轉型前學生總數僅27位，誠致教育基金會在TFT老師團隊主力支持下，合作推動公辦民營學校轉型，106學年度吸引54位學生就學，110學年度還開始增班，一年級甚至招兩班學生，總學生人數達130人，跨區學生約8成，顯現TFT的教學備受肯定。

TFT深入偏鄉 讓邊陲成為創新發生地

劉安婷也說，多年前的一場講座，有個媽媽分享，她把孩子留在雲林給爺爺奶奶照顧，自己上台北工作，一直擔心孩子留在雲林會不會跟不上？但因為TFT，這位媽媽現在走路都有風，自豪說「在雲林，孩子受的教育，不會比台北差！」劉安婷說，短短的交談讓她感受到厚重的心意，如果台灣各地的人都可以說「我的孩子受的教育不比台北差，那該是多麼美好一件事情！」

劉安婷說，TFT這些年的努力，讓許多邊陲的地方，轉變成創新的地方，由於位居邊陲對現況不滿意，就會產生改變的動能，加上導入有能力改變的人才，教育創新就能發生；她舉因為疫情而讓教育現場大幅轉變，但TFT的老師都做好準備，因為他們一直都在教育現場尋找資源、找出解決方案，因此順利通過考驗！

國泰 X TFT人才合作 教育現場學習反饋工作

因為國泰與TFT的人才合作計畫，到屏東偏鄉小學服務已一年半的林瑋雯表示，當初想跳脫舒適圈參加甄選，沒想到竟有機會成為TFT成員，即使偏鄉生活稍嫌不便，但她從未放棄，並學習到在銀行工作時不同的溝通技巧，「在教育現場，我覺得最重要的是陪伴，陪著孩子學習新事物、引導他們建立獨立性跟培養領導力。」