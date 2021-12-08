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難忘中信兄弟奪冠喜悅 辜仲諒：精神必須傳承下去
第37屆「點燃生命之火」全民愛心募款活動今晚在南港中信金融園區舉行點燈儀式，中信慈善基金會董事長辜仲諒在致詞時，特別提及中信兄弟搶下總冠軍，「拿冠軍值得慶祝，但精神必須傳承下去。」
點燃生命之火的聖誕點燈活動，一向是中信每年底的重要活動。今年中信金董事長顏文隆罕見親自出席，讓辜仲諒致詞時一開頭就表示：「叔叔（指顏文隆）第一次來參加，是一個驚喜！」
辜仲諒也難忘中信兄弟今年奪總冠軍的喜悅，他表示，中信成立慈善基金會、反毒基金會，都跟中信兄弟拿冠軍有關。慈善基金會推動「愛接棒」，讓偏鄉小朋友透過打棒球，就算不會念書也有機會偏轉自己的人生，職棒就是最後一哩路。中信兄弟必須以身作則，成為模範給小朋友看，結果不只是總冠軍，而是為了團隊、人人為我我為人人的精神，「我要求的是打球的態度。」
辜仲諒也表示，感謝中信兄弟的教練、球員們，「拿冠軍值得慶祝，但精神必須傳承下去，不管背景，只要努力就能翻轉人生。」中信兄弟奪冠不是一人的努力，而是整個球隊、整個中信集團的努力。
今年中信旗下也成立職籃「中信特攻」，辜仲諒表示，中信會開始成立職籃，也是看到毒品有往年輕的趨勢去，希望透過職籃吸引更多小朋友來看球，並藉此教導反毒知識，「這樣下去，可能排球、足球隊都要成立了。」
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