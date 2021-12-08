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群益期貨2022年「轉機」桌曆 紀錄疫情時代

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨感心防疫，2022年「轉機」桌曆紀錄疫情時代。圖／群益期貨提供
群益期貨感心防疫，2022年「轉機」桌曆紀錄疫情時代。圖／群益期貨提供

群益期貨（6024）再次發揮創意，由群益女孩帶來眾所矚目的2022「感心防疫」桌曆新作，推出「Capital can help」主題桌曆，由自家員工以生活寫真方式為疫情時代寫下暖心防疫記錄，呈現歷經這二年疫情生活中，從徬徨與無助的艱難時期到現在如何戰勝病毒（COVID-19），內容主題充滿故事性與正向能量。群益期貨希望藉由「轉機」桌曆為社會帶來暖心力量注入新機，讓我們攜手打贏一次次防疫勝戰。

董事長李文柱表示，群益期貨做為金融業優質品牌，必須在各項商業模式中尋求精進，每年度的桌曆也不斷引領市場潮流。自2014年首版桌曆推出，皆是由自家員工擔任要角拍攝，以主題式宣導企業核心理念及文化。從一開始的專業OL、拳擊、奧運、世界舞蹈、與海軍司令部攜手公益合作拍攝等主題，2019年首家推出金融界微電影，預告全球通膨的危機即將到來，2020年則以金融創新為主題，展現多項『元宇宙』的金融科技應用場景，再再顯示群益期貨前瞻的視野—因為相信，所以看見。

另外，桌曆還有提供全球主要交易所休假日、央行開會時程及熱門商品到期結算日資訊，是一般交易客戶及專業法人必備的輔助工具。

李文柱說，經歷兩年的新冠疫情，打亂全球運作的秩序，隔著口罩，隔著螢幕（線上會議），人與人之間情感交流幾乎歸零。群益期貨2021年發想以「轉機」為主題，隨著各國疫苗普及，台灣疫苗施打覆蓋率提高，防疫有成。希望在後疫情時代每個人都能看到轉機，看到希望，未來一定會更好，雖然疫情改變了全世界，群益期貨陪伴客戶的心永不改變。

群益 期貨 疫情

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