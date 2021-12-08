2022投資新趨勢 富蘭克林投信：選「C.O.Z.Y.」為標配

歲末年終之際，即將進入法人聖誕假期，2021年也進入尾聲，投資人正好利用這個時間點，檢視手中資產，重新調整明年趨勢，趁早進場布局。富蘭克林華美投信表示，展望2022年第1季儘管仍具有疫情和通貨膨脹等不確定因素影響，但投資端仍看好股優於債，投資人應趁此機會，檢視手中資產，趁早掌握COZY相關主題及新趨勢布局。

富蘭克林華美投信表示，2022年第1季可以採用「C.O.Z.Y.」投資配置，輕鬆掌握最新趨勢。其中，C.是指地China中國大陸A股連巴菲特也看好的全球價值窪、O.是指Opportunity 指方舟女股神力推成長股，而富蘭克林華美系列中以AI新科技基金為投資於科技成長股、Z.是指Zero全球零碳排競賽正式起跑，而跟隨全球潔淨能源新趨勢，富蘭克林華美即將於1月3日推出潔淨能源ETF基金，Y. 則是指Yield，全球低利環境中的收息首選、則首推全球高收益債券基金產品。

富蘭克林華美股票投資主管部暨AI新科技基金經理人黃壬信表示，由目前疫情的狀況研判，無論全球、亞洲或是中國大陸區域，包含5G、物聯網、精準醫療與智慧交通智慧城市的新科技產業，將串聯未來三五年的市場發展趨勢，建議投資人不妨利用中國大陸A股基金、搭配全球型AI新科技基金，採用中長期方式、做定期定額投資，以掌握未來股市之新成長動力。

然而，不能免除的是主題發展趨勢，富蘭克林華美潔淨能源ETF基金操作團隊表示，節能減碳已經成為勢在必行的方向，而投資範圍涵蓋如： 太陽能、水力、風力、生質能、海洋能及氫能等，能參與上述潔淨能源發展之製造、設備及技術之企業，均不乏基本面良好、前景可期的投資標的。

加上各國政府計畫積極加碼投入潔淨能源建設，政策扶植產業更具投資潛力，根據國際可再生能源機構（IRENA）估計，若全球於2050年達成碳中和，能源轉型所需投資規模將高達120兆美元（不含石化及核能投資），未來商機龐大，因此，投資團隊認為，藉由投資全球潔淨能源相關企業，不僅以實際行動減碳愛地球，更能參與潛在的投資機會，打造雙贏的局面。

富蘭克林潔淨能源ETF（00899）為追蹤標普全球潔淨能源精選指數（S&P Global Clean Energy Select Index），聚焦於產業相關度最高、流通市值最大的30家成熟市場掛牌企業，成分股更是經過碳足跡標準過濾、企業活動篩選，排除碳排放量過高及爭議性企業。預計2022年1月初將在台掛牌上市，為台灣首檔布局全球新能源ETF，提供投資人參與全球淨零碳排商機的新管道。