K型風暴富者愈富 永豐金黃蔭基：只會更嚴重
美國大撒錢派對後，全球面臨通膨壓力，K型風暴造成富者愈富。永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（8）日坦言，未來的K型復甦以及M型化只會越來越嚴重，也就是，假設你是上班族，可能這輩子都會是上班族。
台灣民眾為什麼對房價產生不舒服？黃蔭基說，主因是貧富差距太大，K型復甦造成房價與物價上漲，但薪資成長確無感，才會對高房價產生不舒服。
黃蔭基指出，物價、房價、股價三者連動，物價與股價，政府比較有政策能夠干預，但房價較為困難，且涉及政治上問題。
而明年估計台灣與美國都會升息，黃蔭基強調，升息是對景氣復甦的一種提醒，通膨也是景氣復甦的一種提醒，伴隨原物料價格上揚、反映到商品價格。
而要抵抗越來越嚴重的K型復甦以及M型化，民眾一定要靠投資產生被動收入，而此步可以不要太過著急，可以慢慢來。
K型復甦，指的是資產價格上漲，金融市場走高，貧富差距擴大，通膨將讓社會分裂，假設持有房產的房產族，將因為房價走高受益，相反的，沒有存款投資或是沒有房子的族群，將可能面臨更龐大的壓力。
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