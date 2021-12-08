公股銀強化數位競爭力 供完善福利培訓擴招資訊人才

因應數位潮流與轉型，金融業也重視數位金融人才培育，公股行庫近年積極招手數位金融人才，人數約有百名，目前包含華南銀行、第一銀行等行庫皆有持續在招募數位金融人員，其中華銀也宣布要再擴大招募IT人才，由於對人才需求高，目前未設招募人數上限，近期也會透過金融研訓院招募沒有經驗的資訊人才，就是希望能在數位發展上持續深化競爭力。

數位導入已是各行各業重要的企業轉型，特別是在疫情爆發後，零接觸的服務更被民眾重視，金融業更需強化數位力以滿足客戶需求，公股行庫呼應金融科技與數位安全發展趨勢，祭出完善福利與實施計畫性培育規劃招募資訊人才。

像是華南銀行近期宣布再擴大招募四個職缺，包含專案管理人員、Java程式設計人員、APP程式設計人員及資訊系統整合架構師。

華南銀行副總經理黃俊智表示，銀行重視Mentor師徒制，針對新進人員均會安排資深前輩指導工作業務，同時規劃完整的教育訓練、參與各式實務課程，包含業務內部訓練及外部進修課程等，以提升IT人員專業技能。

華南銀行資訊科技管理群細分為負責維護系統運作的「資訊作業服務部」、監控系統安全的「資訊安全部」、及與業務單位攜手開發系統的「資訊規劃開發部」等三個部門。因此，不論是建置後勤系統，或經手前台銀行端業務，員工皆可全程參與專案。

而第一銀行目前也持續招募微服務工程師、異業專案合作企劃人員及數位綜合企劃人員等職缺約八名。第一銀行表示，數位金融備受重視，近三年對外陸續延攬約150名數銀及IT專業人才，相關職缺如AI數據工程師、社群媒體經營人員、資料庫管理人員、RPA工程師與金融APP開發規劃人員等，藉以有效提升相關業務的業務品質及專業職能。

彰化銀行近年則是透過委託台灣金融研訓院、自行對外招募，含具有經驗專業資訊人才及校園資訊菁英人才等，各種管道招募資訊專業人才，近年資訊人員年需求人數約為40至60人左右。

彰銀表示，資訊人員年薪範圍很大，有經驗的熱門的職缺薪資比較高，如：APP或Java 人才，目前招募人員薪資皆參考市場薪酬水準，整體薪酬福利均位於市場前段班，針對專業人員則依應試者個人學經歷背景、專業能力、服務年資等核給。

近年公股行庫為了留住專業人才，祭出完善福利以及升遷制度，希望能降低人員流動率。各家公股行庫對明年員工調薪幅度，包含年度考績晉薪，將有4％以上，加上公股行庫員工的年終獎金基本會有4.6 個月，以及依照盈餘提撥固定百分比發放的員工酬勞，若是在當年考績表現良好，員工年終有望上看六、七個月以上。

以華南銀行員工福利來說，員工平均年薪達18.8個月以上，每年進行年度調薪平均3%起，新婚員工擁有14天婚假與3萬結婚津貼，及每胎10萬育兒補助等，於疫情期間也提供員工防疫照顧假及家庭照顧假。

而華南銀行的升遷制度上，銀行破除以年資決定升遷的限制，晉升採取完善透明的積分制，除重視員工的工作績效外，也鼓勵考取相關證照，以快速累積積分並提高升等機會，每次升等或升遷均可獲得專業加給。

彰化銀行則是強化留才方案，透過調整薪資架構提高新進人員待遇，同時開辦員工持股信託，提高員工向心力，並於升遷制度上放寬基層員工升等條件並縮短參加儲備經理及襄理年資，以利員工職涯發展。