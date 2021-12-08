明年永續投資 富達：關注三大關鍵主題

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）閉幕，富達國際提出2022年三大ESG永續投資關鍵主題，分別為森林砍伐、公正轉型、雙重重大性（double-materiality）。

富達國際全球企業治理及永續投資主管陳振輝表示，就遏止氣候變化和保持地球生物多樣性而言，結束森林砍伐相當關鍵。減少溫室氣體排放只是這場戰役的一部分，如果希望於本世紀中葉遏止全球暖化和實現淨零碳排的全球目標，各界需積極減低大氣層內的碳水平。

他說，結束森林砍伐是透過自然方式為大氣層減碳最簡單且有效的方法之一。環顧全球，過去數十年來天然資源的價值一直被低估。森林不僅有助減少碳排放，更是世界上大部分陸地生物的家園，並關乎全球數百萬人的糧食、就業和生計。超過百位世界領袖於COP大會承諾於2030年或之前結束森林砍伐，是個令人鼓舞的亮點。我們認為投資人在這方面亦可以更積極主動。

公正轉型方面，陳振輝指出， 富裕國家憑藉工業化累積財富的過程持續產生碳排放，現在由這些國家帶領減碳行動是正確的。但在追求淨零碳排同時，也應留意「公正轉型」，亦即不應阻礙發展中經濟體的發展，員工也不應因為被綠色技術取代而失去有意義的工作。

針對雙重重大性，意指企業不僅要管理與其相關的社會和環境因素所帶來的財務風險，也要為其業務對人們和地球所帶來的實際影響負起責任。陳振輝表示，富達作為以基本面分析主導的投資人，將把此原則納入下一版專屬且前瞻的ESG永續評級，並將非財務影響整合到投資決策中。其中，富達將ESG評級運用於股票和固定收益投資，目前覆蓋約5000家企業，同時導入專屬的氣候評級，以評估所投資企業在邁向淨零碳排未來時是否言行一致，因為長遠而言，欠缺永續性的企業也不可能有獲利能力。