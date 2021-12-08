5G小業者積極籌資 亞太電ESG聯貸案為電信業首例

5G頻譜及網路建設成本高昂，讓5G小業者台灣之星及亞太電信（3682）積極籌資，拓展5G用戶及市場布局，亞太電信（3682）宣布與台新銀行完成電信首個ESG聯貸案，額度60億元，台灣之星40億元私募案，大股東頂新集團將支持到底。

亞太電信表示，善盡企業公民責任，落實ESG永續經營，為拓展5G營運版圖，與台新銀行完成亞太電信60億元永續連結（ESG）聯合授信案簽約。

亞太電信表示，本次聯貸案由台新銀行統籌主辦，凱基銀行、土地銀行及華南銀行、新光銀行、彰化銀行、上海商銀參與，資金用途將支應亞太電信之3.5GHz頻段5G網路共頻共網合作案及亞太電信資本支出，穩定中期營運資金。

原本亞太電信預定籌募金額為50億元，後連結ESG調整機制，根據亞太電信相關永續指標表現、績效達成度，提供利率減碼優惠，認購比達158%，最終以推案上限60億元結案。

亞太電信董事長兼總經理陳鵬表示，本次ESG聯貸案為電信業首例，顯示金融業認同亞太電信致力結合永續、推動智慧生活的發展策略。

展望5G，亞太電信表示，以優質5G網路，衝刺行動通信業務，同時攜手生態圈夥伴，擴大新經濟營運動能，永續經營實現利害關係人對於公司期待。

台灣之星積極建設5G網路，2021年資本支出約為50億元，2022年略降為40億元，將持續強化5G網路涵蓋率，而台灣之星也計畫募集40億元資金，據了解，大股東頂新仍將力挺到底。