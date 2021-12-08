陽信銀前11月稅前盈餘逾40億元 再寫歷年新高
依陽信銀行自結資料顯示，今年前11月累積稅前盈餘為40.89億元，再寫歷年新高，全年獲利首度超逾40億元，較去年同期成長12%，已提前達成全年稅前淨利38億元的目標，累計稅前每股盈餘為1.39元；另11月單月稅前淨利3.41億元，也較去年同期大幅成長23%。
截至11月底，該行總資產6403.3億元，淨值396.4億元，分別較去年底增加6%及9%，整體營運規模穩定成長；逾放比0.21%、備抵呆帳覆蓋率601.88%，在業務快速成長之同時，仍秉持謹慎控管風險，維持良好資產品質。
陽信銀行表示，因應業務快速成長，今年11月已晉用新進人員160位，極欲再延攬優秀經理人及副理級菁英共計60名，自即日起至明年3月31日止，歡迎具有12年以上銀行業務經驗、品德良好、熱誠積極態度者踴躍報名，經錄用者待遇從優，詳情可至陽信銀行官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言