陽信銀前11月稅前盈餘逾40億元 再寫歷年新高

依陽信銀行自結資料顯示，今年前11月累積稅前盈餘為40.89億元，再寫歷年新高，全年獲利首度超逾40億元，較去年同期成長12%，已提前達成全年稅前淨利38億元的目標，累計稅前每股盈餘為1.39元；另11月單月稅前淨利3.41億元，也較去年同期大幅成長23%。

截至11月底，該行總資產6403.3億元，淨值396.4億元，分別較去年底增加6%及9%，整體營運規模穩定成長；逾放比0.21%、備抵呆帳覆蓋率601.88%，在業務快速成長之同時，仍秉持謹慎控管風險，維持良好資產品質。

陽信銀行表示，因應業務快速成長，今年11月已晉用新進人員160位，極欲再延攬優秀經理人及副理級菁英共計60名，自即日起至明年3月31日止，歡迎具有12年以上銀行業務經驗、品德良好、熱誠積極態度者踴躍報名，經錄用者待遇從優，詳情可至陽信銀行官網查詢。