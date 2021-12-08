積極回應氣候變遷議題 元大金蟬聯CDP領導等級A級評比

元大金控長期致力環境永續，關注氣候變遷對社會、經濟的影響，每年持續進行溫室氣體盤查，全集團合計316處營運據點皆通過ISO 14064-1驗證，覆蓋率達100%，並參與碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)揭露溫室氣體管理與減碳成效，2023年將成為國內首家綠電使用量達10%的金融業者，同時針對高碳排產業別，進行投融資碳排分析，促使低碳產業發展及轉型。今(7)日蟬聯CDP「領導等級」（Leadership level)A級評比的肯定，為國內金融業最佳成績。

CDP是2003年由35個國際主流法人投資機構連署發起成立的非營利組織機構，代表管理超過96兆美元的投資機構，鼓勵企業界進行碳排量揭露，受到全球投資人高度重視。元大金控自2015年響應國際非營利組織發起碳揭露專案(CDP)回覆氣候變遷問卷，向國際社會揭露元大因應氣候變遷議題、溫室氣體管理，以及減碳目標達成情形，透過各項節能減碳行動與綠色金融服務，降低營運對環境的衝擊，落實永續發展。

元大金控表示，面對氣候變遷的衝擊早有積極的因應作為，2016年響應政府計畫採購綠電，至2020年已採購251萬度綠電，2021年催生全台首家100%綠電分行與分公司，進而擴大使用量成為全國首家綠電使用量達10%的金融業者，奠定綠色能源使用新典範，與國際趨勢同步。

積極發揮金融業的影響力，元大金控率先同業使用氣候相關財務揭露(TCFD)框架，交易對象若被鑑別為潛在氣候風險客戶，公司在授信、放款評估時會更為審慎；透過簽署科學基礎減量目標(SBT)，關注高碳排產業別，進行投融資碳排分析，設立減碳目標，發揮影響力促使低碳產業發展及轉型。旗下元大銀行簽署赤道原則，建立符合國際標準的專案融資授信制度，攜手授信對象一同為環境永續而努力。