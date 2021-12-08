快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

VISA調查消費者使用信用卡 簽帳金融卡意願飆近100%

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
VISA台灣區總經理趙麗芳主持發布Visa消費者支付調查，顯示疫情下的五大支付消費場景、三大數位金融日常。台灣VISA/提供
VISA台灣區總經理趙麗芳主持發布Visa消費者支付調查，顯示疫情下的五大支付消費場景、三大數位金融日常。台灣VISA/提供

VISA發表最新消費者支付態度報告，在疫情成為長期戰之下，消費者行為也多面向快速轉變。根據「VISA消費者支付態度報告3.0」顯示，消費者願意使用信用卡與簽帳金融卡首度超越現金，飆升至99%，其中一成消費者將完全不使用現金；95%的受訪者更表示，未來一年將持續或更常使用電子錢包；七成消費者手機已載有行動銀行APP，另外四成消費者未來會選擇以純網銀做為主要往來銀行。

VISA消費者支付調查3.0，是由VISA於2021年7月委託市調機構Clear Strategy執行的研究，針對2,000位台灣、香港、澳門年齡介於18至55歲的一般民眾，以量化方式進行調查，其中台灣受訪者人數為1,000人。此為抽樣調查結果，並不等於實際市場狀況，根據金管會統計，台灣仍有超過六成使用現金支付，信用卡等數位支付尚未過半。

VISA台灣區總經理趙麗芳表示，VISA消費者支付態度調查報告顯示，兩成台灣民眾願意在接種完疫苗後出國旅遊，近半數則願意在每個人都接種疫苗後出國旅遊；疫情帶動消費面向回歸基本面，主要支付於水電帳單、日常開銷、3C電腦，同時教育與投資面向也進入前五大主要支付場景。

趙麗芳表示，疫情造成無接觸金融大幅滲透消費者生活，卡片支付、電子錢包、數位銀行成為三大日常，改變了消費者的生活中的支付習慣。

根據VISA消費者支付調查，消費者習慣改變可概括為三大面向。習慣一：疫後回不去了，卡片支付成習慣達99%；習慣二：習慣只帶「手機」錢包出門，95%受訪者未來一年將持續或更常使用；習慣三：七成人手一行動銀行，四成消費者願意在未來選擇純網銀做為主要銀行。

疫情 信用卡 網銀

延伸閱讀

比利時醫護上街反強制疫苗 抗議人士欲闖官員辦公室

世衛警告：強制接種COVID-19疫苗應是最後手段

失聯女移工打疫苗遭捕 莊人祥：已放人也打完疫苗

高端被WHO冠名 專家樂觀認為「未來將被他國搶購一空」

相關新聞

明年永續投資 富達：關注三大關鍵主題

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）閉幕，富達國際提出2022年三大ESG永續投資關鍵主題，分別為森林砍伐、公正轉型...

理專再傳監守自盜 黃天牧證實有一家銀行將被裁處

又有銀行傳出理專監守自盜，金管會主委黃天牧今天證實有一家銀行正在審，「違規情節應該要裁處」，預計今年底或明年初就會處理

憂心被邊緣化 國票金併安泰銀 耐斯集團反對什麼？

國票金併安泰銀，國票金大股東「耐斯集團」頻頻舉反對票、並緊咬金控法第45條利害關係人疑慮。耐斯集團到底想要什麼？知情人士...

2013年資金外逃「縮減恐慌」年底重演？央行說給你聽

聯準會預計今（2021）年11月宣布縮減購債，讓人擔憂2013年新興市場資金大舉外逃的「縮減恐慌」會捲土重來，對此，中央...

VISA調查消費者使用信用卡 簽帳金融卡意願飆近100%

VISA發表最新消費者支付態度報告，在疫情成為長期戰之下，消費者行為也多面向快速轉變。根據「VISA消費者支付態度報告3...

彭博：富邦傳標下花旗大陸消金

彭博資訊報導，花旗集團（Citigroup）持續執行出售亞洲消費金融事業計畫，知情人士透露，花旗已選定優先競標方（pre...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。