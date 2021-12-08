VISA調查消費者使用信用卡 簽帳金融卡意願飆近100%

VISA發表最新消費者支付態度報告，在疫情成為長期戰之下，消費者行為也多面向快速轉變。根據「VISA消費者支付態度報告3.0」顯示，消費者願意使用信用卡與簽帳金融卡首度超越現金，飆升至99%，其中一成消費者將完全不使用現金；95%的受訪者更表示，未來一年將持續或更常使用電子錢包；七成消費者手機已載有行動銀行APP，另外四成消費者未來會選擇以純網銀做為主要往來銀行。

VISA消費者支付調查3.0，是由VISA於2021年7月委託市調機構Clear Strategy執行的研究，針對2,000位台灣、香港、澳門年齡介於18至55歲的一般民眾，以量化方式進行調查，其中台灣受訪者人數為1,000人。此為抽樣調查結果，並不等於實際市場狀況，根據金管會統計，台灣仍有超過六成使用現金支付，信用卡等數位支付尚未過半。

VISA台灣區總經理趙麗芳表示，VISA消費者支付態度調查報告顯示，兩成台灣民眾願意在接種完疫苗後出國旅遊，近半數則願意在每個人都接種疫苗後出國旅遊；疫情帶動消費面向回歸基本面，主要支付於水電帳單、日常開銷、3C電腦，同時教育與投資面向也進入前五大主要支付場景。

趙麗芳表示，疫情造成無接觸金融大幅滲透消費者生活，卡片支付、電子錢包、數位銀行成為三大日常，改變了消費者的生活中的支付習慣。

根據VISA消費者支付調查，消費者習慣改變可概括為三大面向。習慣一：疫後回不去了，卡片支付成習慣達99%；習慣二：習慣只帶「手機」錢包出門，95%受訪者未來一年將持續或更常使用；習慣三：七成人手一行動銀行，四成消費者願意在未來選擇純網銀做為主要銀行。