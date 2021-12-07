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明年起保單紓困貸款來了！最多借10萬、年息同勞保紓困

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會晚間宣布，明年起、將有22家壽險業者提供「保單借款紓困」。 聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影
金管會晚間宣布，明年起、將有22家壽險業者提供「保單借款紓困」。 聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影

金管會晚間宣布，明年起、將有22家壽險業者提供「保單借款紓困」，單一要保人最高可借10萬元、貸款期間3年期，貸款利率比照勞保紓困貸款。若以目前勞保紓困貸款利率1.28%換算，每月付息僅105元。

金管會是在今年7月針對疫情受災戶，要求壽險業者提供1.28%年息、每人最多核貸10萬元的保單紓困貸款，該紓困案到9月底結束。

保險局副局長張玉煇說，考量農曆春節國人有短期資金需求，為了讓弱勢保戶降低負擔，因此同意壽險公會所提報「保單借款優惠利率紓困方案」，明年元旦上路，申請期間三個月，每一要保人最高可借10萬元。

「保單紓困貸款2.0」的紓困保戶，限是符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、經濟困難等條件的保戶，且須出具相關證明文件。

張玉煇說，今年保單紓困貸款不須提出證明，是因為今年是受疫情造成普遍現象，因此由業者自己判斷，明年新措施因為是常態化，因此要請申請人提出相關證明文件。

他說，每人限借10萬元是指單一公司，例如一個人有在五家保險公司都有保單，就可以5家各借10萬、合計可借50萬元，但該保單需限有保價金的保單，如醫療險、旅平險就不能借。

貸款利率則以勞動部公布當時的勞保紓困貸款年息為主，貸款期間三年都是固定利率，例如明年勞保紓困貸款仍是1.28%，就是三年貸款年息都是1.28%不會因為升息而浮動。

至於貸款超過三年，張玉煇說，將回歸壽險公司就各該保單原訂公告保單借款利率，各公司可視個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，符合紓困條件的保戶也可以繼續申辦。

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