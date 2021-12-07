輸銀不畏疫情 前11月三大業務逆勢成長

輸出入銀行為我國唯一國營專業貿易金融機構，肩負協助廠商拓展海外市場之政策性使命，成立40餘年，面對主管機關賦予之任務與期待，積極拓展各項業務層面及觸角，目前在海外設有泰國曼谷代表人辦事處，並規劃於印尼及捷克設立代表人辦事處，期能運用跨國協銷與資源分享，提供我國企業所需金融服務，協助我國企業及當地台商拓展全球市場。

今年來全球飽受新冠疫情肆虐，但該行「融資」、「保證」及「輸出保險」三大業務卻能持續逆勢成長，前11個月融資平均餘額新臺幣1,416億元、保證承做額新臺幣264億元、輸出保險承保金額新台幣1,672億元，分別較去年同期成長2.4%、5.7%及10.7%，分別達成法定預算數的104.85%、116.40%及123.22%；同時該行在執行政府對外貿易政策的框架下，獲利仍逐年成長且兼顧風險控管，維持良好資產品質及充足呆帳準備，11月底逾期放款率在0.032%，備抵呆帳覆蓋率4,519%，在38家本國銀行中皆名列前茅，這在全球經濟成長的不確定因素居高不下，且新台幣及美元利率低檔盤整的大環境中尤屬難得。

輸銀在新冠肺炎疫情期間，積極配合政府推動紓困方案，在政府的支持下，持續與經濟部共同推出「義氣相挺」方案，提供企業優惠貸款及利率減免，以紓解貸款償還壓力，另提供輸出保險之徵信費及保險費雙重優惠，並協助出口廠商管控應收帳款無法收回的風險及進行追債作業。在該行全體同仁的努力下，於金管會舉辦之38家本國銀行評比中，連續兩期榮獲行政院長頒發「公辦紓困授信餘額占授信總餘額比率」第一名之表揚。

在配合政府政策方面，「新南向政策」自105年推動迄今，輸出入銀行多年來已交出亮眼之成績，今年截至11月底止，融資、保證與輸出保險業務各項業績達成率分別為105.36%、109.61%及117.04%，三項業務均超前KPI指標，累計核准金額566.13億元，較去年同期成長5.7%。此外，轉融資業務共授予6國(印度、印尼、菲律賓、泰國、越南、柬埔寨)15家銀行，轉融資額度合計2.37億美元。另聯貸平台自開辦以來，其中「新南向國家」迄11月底止核准案件共205件，融資及保證核准金額為208.47億元。

近年受地緣政治衝突、國際貿易紛爭及新冠肺炎疫情等事件影響，輸銀仍將秉持「強化貿易金融，協助對外貿易」之信念，持續配合政府各項經貿及新南向政策，並積極爭取政府各經貿單位之支持，提供各項融資優惠措施，以強化我出口廠商出口競爭力。展望111年，鑒於台灣為小型開放經濟體，經濟成長仰賴國際景氣影響甚深，且美、中兩國關係角力、美國聯準會(Fed)貨幣政策緊縮速度，以及新冠肺炎疫情發展將是111年主要之系統性風險，亦將左右未來全球經濟是否可復甦至疫情前之水準。未來輸出入銀行將持續發揮其政策性功能，全力協助我國廠商拓展全球新興市場暨新南向市場，並以出口創造國內就業、提高所得、創造消費需求，進而達到促進經濟成長之政策目標。