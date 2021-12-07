快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚！理專A錢案還有未爆彈 金管會：正請銀行陳述中

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會銀行局副局長林志吉。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影
金管會銀行局副局長林志吉。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影

金管會統計，今年至今僅有1家銀行爆發理專挪用客戶資金遭罰3000萬罰鍰，是否因為重罰已經發揮嚇阻效果，導致沒有理專敢再犯？金管會銀行局副局長林志吉晚間說，「目前手上還有案子進行，正請銀行陳述意見」。

換言之，目前銀行局手中還有理專挪用客戶資金的案子正在處理中，最快今年底、最晚明年恐還會有相關裁罰案出爐。

據金管會統計，過去三年理專A錢弊案達高峰，2019年理專A錢共有8件、罰鍰5,100萬元，2020年6件、罰鍰拉高到7200萬元，今年至今僅有1件、罰3000萬元。

林志吉說，罰鍰件數愈低、但罰鍰金額卻逐年增高，主因是從2020年開始的裁罰案，就適用「銀行法」提高罰鍰的新法，共有7件懲處案都因新法拉高罰鍰，導致整體罰鍰往上攀升。

他說，理專檢舉案包括民眾檢舉、銀行自主發現或是金管會金檢發現，目前手上有案子（指理專挪用客戶資金）進行中，也請銀行陳述意見及走內部程序等，但是否重大到裁罰措施還在進行中。

理專 金管會

延伸閱讀

年底前再爆理專弊案？ 金管會證實正調查中

相關新聞

公教人員「築巢優利貸」 自住首購最高8.5成、1.31%

台銀宣布繼續辦理公教人員「築巢優利貸」，台銀表示，目前貸款年利率1.31％，除免收開辦手續費、免收信用查詢費、免收提前清...

Visa調查：近半民眾不用現金 可維持1周

國際發卡組織Visa今公布最新「消費者支付態度報告」，結果顯示2成台灣民眾願意在接種完疫苗後出國旅遊，近半數則願意在每個...

明年起保單紓困貸款來了！最多借10萬、年息同勞保紓困

金管會晚間宣布，明年起、將有22家壽險業者提供「保單借款紓困」，單一要保人最高可借10萬元、貸款期間3年期，貸款利率比照...

年底前再爆理專弊案？ 金管會證實正調查中

理專盜用客戶資金弊案頻傳，金管會訂「理專十誡」2019年上路，並要求各銀行稽核進行查核。金管會今公布查核報告常見缺失內容...

永豐金證：明年聚焦高殖利率、科技與傳產有長線題材

永豐金證券舉辦2021年首場實體產業趨勢論壇，邀請18家上市櫃公司與會，吸引超過500位機構法人參加，論壇聚焦2022年...

新光人壽客服 獲BSI卓越服務雙標章

FinTech時代金融服務模式劇變，顧客需求愈來愈多樣化， 新光人壽的客戶服務櫃台，及AI智能客服，通過BSI英國標準協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。