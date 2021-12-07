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驚！理專A錢案還有未爆彈 金管會：正請銀行陳述中
據金管會統計，今年至今僅有1家銀行爆發理專挪用客戶資金遭罰3000萬罰鍰，是否因為重罰已經發揮嚇阻效果，導致沒有理專敢再犯？金管會銀行局副局長林志吉晚間說，「目前手上還有案子進行，正請銀行陳述意見」。
換言之，目前銀行局手中還有理專挪用客戶資金的案子正在處理中，最快今年底、最晚明年恐還會有相關裁罰案出爐。
據金管會統計，過去三年理專A錢弊案達高峰，2019年理專A錢共有8件、罰鍰5,100萬元，2020年6件、罰鍰拉高到7200萬元，今年至今僅有1件、罰3000萬元。
林志吉說，罰鍰件數愈低、但罰鍰金額卻逐年增高，主因是從2020年開始的裁罰案，就適用「銀行法」提高罰鍰的新法，共有7件懲處案都因新法拉高罰鍰，導致整體罰鍰往上攀升。
他說，理專檢舉案包括民眾檢舉、銀行自主發現或是金管會金檢發現，目前手上有案子（指理專挪用客戶資金）進行中，也請銀行陳述意見及走內部程序等，但是否重大到裁罰措施還在進行中。
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