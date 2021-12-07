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願你好夢澳洲野犬寶寶彩色銀幣 台銀超萌上市

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
願你好夢-澳洲野犬寶寶彩色精鑄銀幣。圖/臺灣銀行提供
願你好夢-澳洲野犬寶寶彩色精鑄銀幣。圖/臺灣銀行提供

臺灣銀行自12月7日起，於台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，上架銷售「願你好夢-澳洲野犬寶寶彩色精鑄銀幣」，每枚售價新台幣1,890元。

台銀表示，澳洲野犬寶寶彩色精鑄銀幣為引進自澳洲柏斯鑄幣局2021年願你好夢系列（Dreaming down under）的第二枚。澳洲野犬（Dingo）擁有修長矯健的四肢、靈敏直立的耳朵及濃密多毛的尾巴，移入澳洲大陸已有數千年之久，是當地具代表性的野生動物之一。

此系列銀幣由澳洲藝術家 Elise Martinson 設計，靈感來自於夢幻新生兒籃子攝影，而此一流行趨勢正受到全世界父母的追捧及喜好。

本枚銀幣由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，重量1/2英兩、含銀千分之999.9。主題圖案面描繪一隻可愛的澳洲野犬寶寶安睡在羊毛襯裡的籃子中，周圍點綴色彩繽紛的澳洲本土花卉，蝴蝶、蜜蜂、鳥兒也好似在一旁細心呵護著。

銀幣正面鐫有英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份(2021)、面額（50 CENTS）及國名（AUSTRALIA）。銀幣採取精鑄等級工法鑄造，幣面呈現特有的閃亮光澤，襯托出主題圖案的色彩層次感及精緻的工藝效果。

銀幣正面鐫有英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份(2021)、面額（50 CENTS）及國名（AUSTRALIA）。圖/臺灣銀行提供
銀幣正面鐫有英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份(2021)、面額（50 CENTS）及國名（AUSTRALIA）。圖/臺灣銀行提供

澳洲 台銀 伊莉莎白二世

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